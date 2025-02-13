ЕС не в состоянии компенсировать польским бизнесменам потери от закрытия границ с Беларусью

После закрытия границ с Беларусью польские бизнесмены стали нести большие убытки, многие вынуждены увольнять сотрудников, заявила в эфире "Первого информационного" аналитик БИСИ Ольга Лазоркина.

"Отдельные фирмы сократили экспорт своей продукции на 40 %, увольняют сотрудников и очень серьезное внимание обращают на то, какие потери несут приграничные районы из-за того, что белорусы перестали ездить по выходным, и какие суммы они оставляли, и какой был товарооборот только с Беларусью", - констатировала эксперт.