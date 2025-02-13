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ЕС не в состоянии компенсировать польским бизнесменам потери от закрытия границ с Беларусью
После закрытия границ с Беларусью польские бизнесмены стали нести большие убытки, многие вынуждены увольнять сотрудников, заявила в эфире "Первого информационного" аналитик БИСИ Ольга Лазоркина.
"Отдельные фирмы сократили экспорт своей продукции на 40 %, увольняют сотрудников и очень серьезное внимание обращают на то, какие потери несут приграничные районы из-за того, что белорусы перестали ездить по выходным, и какие суммы они оставляли, и какой был товарооборот только с Беларусью", - констатировала эксперт.
Когда закрыли погранпереходы, особенно автомобильные, то очень поляки это очень почувствовали, казалось, что Польша, которая имеет достаточно большие средства от Европейского Союза, может это все компенсировать, но оказалось, что это не так.