Евразийский экономический форум в 2025 году запланирован в Минске на 26-27 июня

Евразийский экономический форум в 2025 году в Минске пройдет 26-27 июня. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 8 мая 2025 года № 256 "Об организации Евразийского экономического форума в 2025 году в г. Минске", сообщает БЕЛТА .

Согласно документу, Евразийский экономический форум в Минске пройдет 26-27 июня в Международном выставочном центре. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением форума, будет осуществляться за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству иностранных дел на финансирование прочих вопросов, связанных с международной деятельностью, а также иных источников, не запрещенных законодательством. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для организации и проведения форума информационное республиканское унитарное предприятие "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" вправе применить процедуру закупки из одного источника.