Утечка химического вещества произошла в Минском районе

На территории железнодорожной станции Минского района произошло капельное истечение толуилендиизоцианата из бочек, находящихся в контейнере на железнодорожной платформе. Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы.

Железнодорожная платформа была отцеплена от железнодорожного состава и направлена на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установления места течи.