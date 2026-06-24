3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Утечка химического вещества произошла в Минском районе
Автор:Редакция news.by
На территории железнодорожной станции Минского района произошло капельное истечение толуилендиизоцианата из бочек, находящихся в контейнере на железнодорожной платформе. Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы.
Железнодорожная платформа была отцеплена от железнодорожного состава и направлена на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установления места течи.
На месте инцидента работали подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР".