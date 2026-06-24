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Утечка химического вещества произошла в Минском районе

На территории железнодорожной станции Минского района произошло капельное истечение толуилендиизоцианата из бочек, находящихся в контейнере на железнодорожной платформе. Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы.

Железнодорожная платформа была отцеплена от железнодорожного состава и направлена на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установления места течи.

На месте инцидента работали подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР".

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