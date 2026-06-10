К чему готовиться участникам цифрового рынка в ближайшем будущем - в проекте "Экономическая среда"

Концептуально новый законопроект, который затронет онлайн-торговлю, разрабатывается в Беларуси. Пакет предложений уже передан в правительство. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, отметив, что новации призваны обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и потребителей в цифровой сфере.

Как сегодня регулируется этот сектор, к чему готовиться участникам виртуального рынка в ближайшем будущем? Как поддержать отечественные маркетплейсы в жесткой конкуренции с иностранными гигантами, и нужно ли это делать? Насколько реально защитить права потребителей в интернете? Ответы смотрите 10 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.