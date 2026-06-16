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Как хаб в Гане обеспечит Беларуси устойчивость в продвижении товаров
Как сотрудничество с Ганой поможет Беларуси получить устойчивость в продвижении товаров и услуг, объяснил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".
Хабы в Западной Африке - это экономическая и логистическая устойчивость. И это то, что должна сделать Республика Беларусь совместно с Ганой в рамках реализации мультибрендового центра по продвижению товаров. Гана является крупной африканской страной, удобно расположенной с логистической точки зрения и наличия портовой инфраструктуры.
"Впервые Президент Беларуси Александр Лукашенко на уровне встреч с африканскими регионами заговорил о финансовой инфраструктуре сопровождения этих проектов. Это задача для банковских структур и страховых компаний по обеспечению всех рисковых составляющих в реализации этого проекта", - отметил собеседник.
Да, Африку по-прежнему называют дальней дугой белорусской экономики, но через реализацию подобных проектов она станет более близкой дугой. Но для этого необходимо создать четкие и понятные правила игры для хозяйствующих субъектов и отраслевых министерств на территории африканского региона, которые бы обеспечивали функционирование товаропроводящей сети и дипломатическое представительство. "Создание дипломатических представительств в Беларуси и Гане придаст серьезный импульс развитию этого направления, но зацепка идет в первую очередь за логистику", - заметил медиаэксперт.
Это все череда последовательных действий Республики Беларусь, поскольку белорусское государство нечто подобное создает и на восточном побережье африканского континента. Есть у страны и связи с Южно-Африканской Республикой, что позволяет говорить о белорусской стратегии "покорения" африканского региона.
К слову, только концерн "Белнефтехим" за аналогичный период по сравнению с 2025 годом на 30 % увеличил поставки продукции в Африку.