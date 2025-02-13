Как на деле работает программа "Один район - один проект", рассказали на примере предприятия "ЭНЭФ"

В Минской области в 2025 году планируется реализовать 15 масштабных инициатив по госпрограмме "Один район - один проект".

Среди востребованных направлений - электроника. Так, среди недавно реализованных проектов - новый цех предприятия "ЭНЭФ" в Молодечно. Там выпускают светодиодные светильники, а также рециркуляторы воздуха и приборы для ультрафиолетового обеззараживания воды (такие используют в артезианском водоснабжении Минска). Среди других направлений - освещение в транспорте.

"Мы создаем продукцию для троллейбусов, автобусов, электробусов и для подвижных составов электропоездов и поездов метрополитена. Новые составы метро, которые прибыли из Мытищ, также оснащены нашим осветительным оборудованием и светотехническими решениями", - рассказал заместитель главного конструктора предприятия "ЭНЭФ" Александр Жуковский.