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Как новый совместный комитет с Таиландом повлияет на экономическое сотрудничество
Таиланд - это азиатский тигр второй формации, страна с серьезным потенциалом в торгово-экономической и туристической сферах. Таким мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже Владимир Боровиков.
Посол рассказал в "Актуальном интервью", как новый совместный комитет с Таиландом повлияет на экономическое сотрудничество и какие перспективы открывает упрощение визового режима для белорусских туристов.
Беларусь и Таиланд создадут совместный комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. "Мы заинтересованы в развитии многостороннего сотрудничества. Для развития диалога нужны механизмы, и создаваемый комитет станет инструментом для планомерного развития контактов между властью и бизнесом, что приведет к росту товарооборота", - отметил Владимир Боровиков.
Таиланд славится промышленной базой, здесь есть сборочные предприятия, продукция которых идет на рынок АСЕАН. Главный интерес Беларуси - развитие промышленного производства и обмен технологиями, а также создание условий для обучения граждан двух стран.
Также развивается и туризм с Таиландом. Упрощение визового режима уже принесло свои плоды. "Количество белорусов, выбирающих Таиланд для отдыха, стремительно растет. До пандемии пик составлял 19 тыс. человек в год. За пять месяцев 2025 года Таиланд посетили уже 20 тыс. белорусов. С началом прямого авиасообщения ожидаем дальнейший рост", - рассказал Владимир Боровиков.