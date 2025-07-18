Как новый совместный комитет с Таиландом повлияет на экономическое сотрудничество news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таиланд - это азиатский тигр второй формации, страна с серьезным потенциалом в торгово-экономической и туристической сферах. Таким мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже Владимир Боровиков.

Посол рассказал в "Актуальном интервью", как новый совместный комитет с Таиландом повлияет на экономическое сотрудничество и какие перспективы открывает упрощение визового режима для белорусских туристов.

Беларусь и Таиланд создадут совместный комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. "Мы заинтересованы в развитии многостороннего сотрудничества. Для развития диалога нужны механизмы, и создаваемый комитет станет инструментом для планомерного развития контактов между властью и бизнесом, что приведет к росту товарооборота", - отметил Владимир Боровиков.

Таиланд славится промышленной базой, здесь есть сборочные предприятия, продукция которых идет на рынок АСЕАН. Главный интерес Беларуси - развитие промышленного производства и обмен технологиями, а также создание условий для обучения граждан двух стран.