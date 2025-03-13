Как в Беларуси проходит на практике цифровизация лесной отрасли

Ежегодно в стране заготавливается порядка 25 млн кубометров древесины. Маршрут построен от заготовки, отгрузки и до конечного пункта назначения, то есть до потребителя. Все эти данные о каждом этапе вносятся в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

ГЛХУ "Крупский лесхоз" - один из самых больших в Минской области. Он занимает площадь более 120 тыс. га и включает 13 лесничеств. На его территории также работает собственный деревообрабатывающий цех. Лесхоз стал одним из первых, кто не только внедрил новую систему учета и контроля, но и полностью перешел на электронные товарные накладные - лесорубочные билеты.

"Сначала мы выписываем лесорубочный билет и утверждаем его у директора. Только после этого разрешается вырубка лесосеки. По каждому лесничеству расписано определенное количество участков - их может быть от 100 до 500. В лесорубочном билете указывается объем вырубки, таксовая стоимость, сроки оплаты, если она производится частями. На обратной стороне билета отмечается срок окончания вырубки и срок окончания вывозки", - объяснил специалист Крупского лесхоза.

Лесорубочный билет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7d5a49-6883-448c-b3b6-8d1959814dc7/conversions/e685599d-c170-4f84-ab2d-2e342603e270-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7d5a49-6883-448c-b3b6-8d1959814dc7/conversions/e685599d-c170-4f84-ab2d-2e342603e270-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7d5a49-6883-448c-b3b6-8d1959814dc7/conversions/e685599d-c170-4f84-ab2d-2e342603e270-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd7d5a49-6883-448c-b3b6-8d1959814dc7/conversions/e685599d-c170-4f84-ab2d-2e342603e270-xl-___webp_1920.webp 1920w Лесорубочный билет

Лесозаготовительная техника (харвестеры и форвардеры) работает в основном по 12 часов в сутки. По словам замдиректора - главного инженера Крупского лесхоза Андрея Шевчука, мастера также трудятся посменно. После завершения смены мастер вносит данные о заготовленной древесине в систему ЕГАИС.

Затем древесина пересчитывается на промежуточном складе, и только после этого ее забирает погрузчик. Вся информация о ее заготовке и маршруте доступна в системе в режиме реального времени. Кроме того, весь парк лесовозной техники оснащен GPS-трекерами. Обновили и мобильные устройства, ведь весь документооборот проходит через служебный телефон, на котором установлено приложение РУП "Белгослес". Также были закуплены термопринтеры для распечатки сопроводительных документов на груз. Эти документы внешне напоминают привычные товарные чеки, но содержат всю необходимую информацию о товаре и месте назначения.

Вся информация о товаре продублирована и на специальных бирках, которая должна быть на каждой партии. Поэтому машина не успевает тронуться, как данные о ней уже поступают в офис.

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Программа помогла снизить трудозатраты не только мастеров леса. Эффективнее стала работа и у бухгалтеров. Поэтапно в лесной отрасли интегрировали две платформы - ЕГАИС и бухгалтерскую программу 1С. В век цифровых возможностей оставаться на бумажных носителях было бы как минимум неправильно.