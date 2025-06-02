Какие новые направления сотрудничества открывают для себя Беларусь и Дагестан

От строительства белорусского санатория на берегу Каспийского моря до создания совместного предприятия по производству ткани. Беларусь и Дагестан открывают новые направления сотрудничества. Наша страна входит в тройку торговых партнеров этого российского региона.

Здесь хорошо знают и вкус наших продуктов, и качество нашей мебели. Но сегодня взаимная выгода, а, следовательно, рост экономики именно в кооперации.

Расул Гамзатов писал о Дагестане как о земле поющих потоков, горделивых гор, свободных и мужественных людей. Республика находится на стыке Европы и Азии. С одной стороны ее защищают горы Большого Кавказа, с другой Каспийское море. Приезжая сюда, ты сразу чувствуешь невероятную мощь этого места.

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Если говорить о Дагестане, многое можно употреблять в превосходной степени. Тут находится самая высокая гора России и Европы - Эльбрус, самый древний город России - Дербент и самое глубокое озеро России - Кумышкольское. Кроме того, Дагестан - один из крупнейших производителей в России меда, винограда и шерсти.

По товарообороту Беларусь входит в тройку торговых партнеров Дагестана. В этот российский регион мы поставляем продукты питания, сельхозтехнику и мебель. Но сейчас прорабатываются новые направления сотрудничества. Например, создание совместного предприятия по производству ткани. В Дагестане очень развито овцеводство. Здесь производится 25 % от общего объема российской шерсти.

Сергей Меликов, глава Дагестана (Россия):

"По оценке экспертов, шерсть, которая производится в Дагестане, высокого качества. А мы знаем, что по технологии, белорусская легкая промышленность - один из мировых лидеров. Поэтому сопрячь здесь качественную шерсть и умение белорусских предприятий реализовать ее для более эффективного использования, было бы правильно. Мы достигли предварительной договоренности, что Дагестан будет поставлять шерсть на предприятие "Полесье". Мы планируем запуск совместного предприятия. То есть пока поставляем в Беларусь, а возможно в дальнейшем создание предприятия и на территории Дагестана".

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Еще одна тема, где у Дагестана высокие показатели - обувная промышленность. Это одна из ведущих отраслей региона. В прошлом году производство обуви увеличилось в 3,5 раза. Было сделано 4 млн пар. В планах, к 2030 году нарастить производство обуви до 10 млн пар в год. Поэтому, в этой сфере, очень рассчитывают на сотрудничество с Беларусью.

"Беларусь славится производством качественной кожи, поэтому наши обувщики ориентируются на этот рынок и хорошие отзывы дают по белорусской коже. Мы договорились о дополнительных поставках. Возможно открытие отдельного торгового дома Беларуси в Дагестане, чтобы наладить поставки сырья и продукции из Беларуси напрямую, без посредников", - отметил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджимурад Исрапилов.

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Солнце, плодородная почва и благоприятный для растениеводства климат. Дагестан славится вкусом и качеством своих овощей и фруктов. Хозяйство "Полоса"- одно из крупнейших по производству яблок, груш, черешни, инжира, хурмы и орехов. Первые посадки были в 2015 году, и теперь эта компания - главный поставщик свежих фруктов по всей России. Кстати, не без помощи белорусских удобрений.

"На данный момент мы работаем с Беларусью по поставкам удобрений. Нам поставляют оттуда калий. Пока объемы небольшие, но мы растем. Начали сотрудничество в прошлом году и продолжаем сотрудничать в этом сезоне тоже", - рассказал гендиректор сельхозпредприятия "Полоса" Арсен Айбатов.