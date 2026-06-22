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Какие предпосылки были для снижения ставки рефинансирования в июне? Смотрите в проекте "Про деньги"
Автор:Редакция news.by
В июне 2026 года ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до уровня 9,25 % годовых. Это не просто техническое изменение показателя на каких-то полпроцента, данное решение служит сигналом прежде всего о том, что инфляционные процессы в стране замедлились. Причем это носит не временный, а устойчивый характер.
Какие предпосылки были для снижения ставки рефинансирования? Что на самом деле это означает для промышленных предприятий и обычных белорусов? И какие долгосрочные последствия такого решения?
Все о реакции рынка на изменение ключевого индикатора в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 23 июня в 13:20 на "Первом информационном".