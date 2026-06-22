Какие предпосылки были для снижения ставки рефинансирования в июне? Смотрите в проекте "Про деньги"

В июне 2026 года ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до уровня 9,25 % годовых. Это не просто техническое изменение показателя на каких-то полпроцента, данное решение служит сигналом прежде всего о том, что инфляционные процессы в стране замедлились. Причем это носит не временный, а устойчивый характер.