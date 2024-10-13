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"Клуб редакторов": актуальные новости в фокусе экспертов

Как вернуть разум Украине? И кто сегодня в состоянии предложить действительно рабочую формулу выхода из кризиса?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные новости недели.

Что было в фокусе внимания лидеров стран СНГ на саммите в Москве? И почему именно Президент Беларуси заострял внимание на теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне?

Польские акценты современной политики. Почему белорусское радио набирает популярность за западными рубежами?

Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале NEWS.BY.

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