Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?

На Китайско-Белорусском совместном ЗАО "Авиационные технологии и комплексы" производятся беспилотники.

Когда-то они воспринимались как развлечение, но сейчас этот рынок является одним из самых быстрорастущих в мире. И это не потому, что дроны активно используются только в военной сфере. Они находят применение и в гражданской - в сельском и лесном хозяйствах, в МЧС. Но когда можно ожидать формирование в Беларуси полноценного кластера беспилотной авиации. Какие планы у предприятия на будущее. Об этом рассказал генеральный директор предприятия, кандидат технических наук Юрий Леоновец.

В Беларуси уже создан научно-производственный кластер. Несколько десятков предприятий в Республике Беларусь работают над созданием конечного продукта, и еще чуть больше, которые развивают компоненты к нему. Юрий Леоновец

К слову, интеграционные проекты уже тоже есть. Например, Национальная академия наук Беларуси осуществляет аэрокосмический кластер, который входит в ряд предприятий - государственных и частных форм собственности, они объединены под эгидой НАН для развития этой тематики.

Гендиректор также отметил, что в ближайшие годы рынок беспилотников будет составлять около 50 млрд. При этом 80 % денег связаны с применением дронов, то есть не только созданием модели "беспилотник для беспилотника", а всего комплекса внедрения технологий, где будут сконцентрированы все ресурсы.

"Сейчас хорошим шагом, инициированным правительством Беларуси, является разработка стратегии развития до 2035 года не только летающего беспилотного транспорта. Уже существует и комплексная программа развития до 2030 года, исходя из которой будут определены конкретные мероприятия по развитию - это разработки, производство, кадровая политика, инфраструктура, нормативно-правовое обеспечение", - перечислил эксперт.

Юрий Леоновец выразил надежду, что с 2025 года благодаря этим документам и непосредственным действиям правительства в Беларуси будет создана не только совокупность кооперационных связей и дифференцированных цепочек, а уже комплексная целеполагающая программа по производству в масштабах всей Беларуси.

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На сегодняшний день Беларусь сама способна производить до 90 % компонентов для конечного продукта либо с использованием помощи дружественных государств - России и Китая.

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