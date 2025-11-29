Кто стал резидентами двух корпусов индустриального парка в Барановичах

В Барановичах успешно стартовал региональный пилотный проект - аналог индустриального парка "Великий камень", но в масштабе отдельного города. О первых резидентах рассказал председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк в "Актуальном интервью".

По словам председателя, это прорывной проект, который был запланирован в Брестской области и в городе Барановичах. "Мы реализовали успешно первую часть, ввели первое производственное здание", - обозначил он.

Максим Антонюк:

"Как говорят, это промышленная гостиница, то есть место, в которое потенциальный производитель заходит, не участвуя в процессе строительства, а только устанавливая свое оборудование. То есть сокращается этот инвестиционный цикл от времени захода до времени производства".

Первый цех введен в эксплуатацию. "Резиденты были подобраны еще в марте этого года. Это три резидента. Один из них выпускает промышленное оборудование для очистки воздуха, второй - передвижные станции сотовой связи, третий - электрическое оборудование. Все приходит с опытом. Это был первый такой проект, который был в Брестской области", - подчеркнул Максим Антонюк.