"Первые в первом регионе": председатель Барановичского горисполкома рассказал об успехах города

Фото: Беларусь 24

Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Максим Антонюк в "Актуальном интервью" рассказал о достижениях города, который уверенно держит позиции одного из главных промышленных центров Брестской области.

"Барановичи - восьмой город по численности населения в Республике Беларусь и второй в Брестской области. Слоган "Первый в первом регионе" - это про нас. Ни для кого не секрет, что это один из основных промышленных центров в Брестской области", - подчеркнул Максим Антонюк.

По его словам, промышленность обеспечивает более половины объема производства и выручки всего региона: "Промышленность занимает большой удельный вес. Вообще в объеме производства и выручки региона это более 50 %. И основная доля - это машиностроение, которое занимает 40 %".

Среди флагманов - 558-й авиационный ремонтный завод, Барановичский автоагрегатный завод, Барановичский завод станкопринадлежностей, станкостроительный завод ЗАО "Атлант", БЗАЛ и другие предприятия. "Они внесли основной вклад, но нельзя забывать и про другие предприятия", - добавил Антонюк. Значительную роль играет и пищевая отрасль: известный бренд "Гаспадар" (Барановичхлебопродукт), продукция Барановичского хлебозавода, филиалы "Савушкин продукт" и "Березовский мясоконсервный комбинат".

Отдельное место занимает деревообработка и мебельное производство. "Нельзя обойти стороной деревообработку, которая занимает неплохой удельный вес в наших объемах, и такое предприятие, как "Мебельная фабрика "Лагуна" ("Ами мебель"), оно известно не только на территории Беларуси, но и за пределами. И надо сказать, что в этом году это основное экспортоориентированное предприятие города", - рассказал председатель горисполкома.