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Квартирный вопрос: активность на рынке жилья в Минске пошла на спад

В Минске активность на рынке жилья пошла на спад. Национальное кадастровое агентство поделилось предварительной информацией.

Так, в столице за май было заключено чуть более 1 тыс. сделок. Этот показатель заметно уступает апрельскому. Однако специалисты отмечают: цифра не окончательная, она еще может вырасти, поскольку часть сделок будет дорегистрирована в июне.

Что касается регионов, среди всех областных центров лишь Гродно продемонстрировал положительную динамику.

Разделы:

Экономика

Теги:

жилье