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Квартирный вопрос: активность на рынке жилья в Минске пошла на спад
Автор:Редакция news.by
В Минске активность на рынке жилья пошла на спад. Национальное кадастровое агентство поделилось предварительной информацией.
Так, в столице за май было заключено чуть более 1 тыс. сделок. Этот показатель заметно уступает апрельскому. Однако специалисты отмечают: цифра не окончательная, она еще может вырасти, поскольку часть сделок будет дорегистрирована в июне.
Что касается регионов, среди всех областных центров лишь Гродно продемонстрировал положительную динамику.