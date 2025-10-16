3.73 BYN
Магазин хоккейной экипировки открылся в Минске
Автор:Редакция news.by
Теперь полностью хоккейную экипировку со всеми атрибутами можно приобрести в одном месте.
16 октября в торжественной обстановке на столичной "Олимпик-Арене" состоялось открытие флагманского магазина бренда Lepshy Hockey, где каждый посетитель (от любителя до профессионала либо от первогодки до опытного игрока) сможет найти все необходимое для занятия хоккеем.
Широкий ассортимент включает профессиональную экипировку от ведущих мировых производителей, тренировочную форму и аксессуары для игроков всех возрастов и уровней подготовки.
Мероприятие посетили легенды нашего хоккея, руководство хоккейного клуба "Динамо-Минск", Федерации хоккея, а также игроки "зубров" Виталий Пинчук и Андрей Стась.