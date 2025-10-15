3.71 BYN
Международная выставка-ярмарка "Лесдревтех-2025" открылась в BELEXPO
Автор:Анастасия Стрелковская
XXI Международная выставка-ярмарка "Лесдревтех" собрала в Минске 60 участников из Беларуси и России. Минский международный выставочный центр снова открывает двери для гостей.
Здесь представлены новинки лесной техники и деревянного домостроения.
Выставка будет интересна не только профессионалам. Для гостей - фуд-корт с полевой кухней, лучно-арбалетный тир, экотропа внутри павильонов.
15 октября на полях BELEXPO пройдет лесной хоккей, 16 октября - соревнования по лесопожарному мастерству, а 17 октября - борьба за звание лучшего вальщика.
Напомним, выставка продлится до 18 октября включительно, вход - свободный.