Нюрнбергский процесс современности: 45 команд моделировали заседания Международного уголовного суда

В Минске завершил работу III Международный форум "Нюрнбергский процесс и современное международное право".



В этом году его участниками стали 45 команд. Это представители Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Участники моделировали заседания Международного уголовного суда. Студенты выступали в ролях обвинения и защиты. Они показали свои знания в области международного права и истории, а также навыки работы в команде.

Кирилл Ивановский, участник форума news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dc57787-a76b-4069-ba67-957e6ad315aa/conversions/f50afe03-b8ee-4412-8661-ca4589844dce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dc57787-a76b-4069-ba67-957e6ad315aa/conversions/f50afe03-b8ee-4412-8661-ca4589844dce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dc57787-a76b-4069-ba67-957e6ad315aa/conversions/f50afe03-b8ee-4412-8661-ca4589844dce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dc57787-a76b-4069-ba67-957e6ad315aa/conversions/f50afe03-b8ee-4412-8661-ca4589844dce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Ивановский, участник форума:

"Я из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Наш номер - это наш первый опыт. Это достаточно успешный конкурс, как раз нацелен на нашу специализацию "международное право". Мы достаточно интересуемся этой деятельностью. Мы дошли до финала".

Айлин Керимли, участница форума (Азербайджан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca998bf8-5a2a-4886-8fbe-a939f086ca75/conversions/7f0cec11-6ba4-4646-a627-fc956fc7dd6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca998bf8-5a2a-4886-8fbe-a939f086ca75/conversions/7f0cec11-6ba4-4646-a627-fc956fc7dd6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca998bf8-5a2a-4886-8fbe-a939f086ca75/conversions/7f0cec11-6ba4-4646-a627-fc956fc7dd6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca998bf8-5a2a-4886-8fbe-a939f086ca75/conversions/7f0cec11-6ba4-4646-a627-fc956fc7dd6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Айлин Керимли, участница форума (Азербайджан):

"Я представляю команду Байкинского государственного университета юридического факультета страны Азербайджан. С самых первых лет своего поступления на юридический факультет я имею огромный интерес к отрасли международного уголовного права. Вследствие чего я посчитала, что данный конкурс будет отличной возможностью развиться в этой степени и увеличить свои знания. Все проходит отлично. Чувствовала, что программа продумана до деталей. Хочу поблагодарить организаторов за столь великолепную инициативу и за теплый прием".

Владимир Поздняков, ректор Международного университета "МИТСО" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed4b3d1-7826-4cc8-ae17-624ef13bf366/conversions/77cda9a2-d0b9-41a0-9f95-d93ede36478b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed4b3d1-7826-4cc8-ae17-624ef13bf366/conversions/77cda9a2-d0b9-41a0-9f95-d93ede36478b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed4b3d1-7826-4cc8-ae17-624ef13bf366/conversions/77cda9a2-d0b9-41a0-9f95-d93ede36478b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ed4b3d1-7826-4cc8-ae17-624ef13bf366/conversions/77cda9a2-d0b9-41a0-9f95-d93ede36478b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Поздняков, ректор Международного университета "МИТСО":

"Мы глубоко убеждены, что задача высшей школы университета - это не только подготовка востребованных на рынке труда специалистов, но и воспитание настоящих патриотов страны. Для этого в Международном университете "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюза Беларуси проводится огромное количество различных проектов, но особо знаковым для нас с учетом профиля университета является, конечно, конкурс юристов-международников, Нюрнбергский процесс и современное международное право. Приятно отметить, что с каждым годом у нас существенно растет количество заявок".

Это говорит о том, что конкурс востребован и на самом деле для нашей молодежи это крайне актуально.