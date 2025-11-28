3.72 BYN
Нюрнбергский процесс современности: 45 команд моделировали заседания Международного уголовного суда
В Минске завершил работу III Международный форум "Нюрнбергский процесс и современное международное право".
В этом году его участниками стали 45 команд. Это представители Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Участники моделировали заседания Международного уголовного суда. Студенты выступали в ролях обвинения и защиты. Они показали свои знания в области международного права и истории, а также навыки работы в команде.
Кирилл Ивановский, участник форума:
"Я из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Наш номер - это наш первый опыт. Это достаточно успешный конкурс, как раз нацелен на нашу специализацию "международное право". Мы достаточно интересуемся этой деятельностью. Мы дошли до финала".
Айлин Керимли, участница форума (Азербайджан):
"Я представляю команду Байкинского государственного университета юридического факультета страны Азербайджан. С самых первых лет своего поступления на юридический факультет я имею огромный интерес к отрасли международного уголовного права. Вследствие чего я посчитала, что данный конкурс будет отличной возможностью развиться в этой степени и увеличить свои знания. Все проходит отлично. Чувствовала, что программа продумана до деталей. Хочу поблагодарить организаторов за столь великолепную инициативу и за теплый прием".
Владимир Поздняков, ректор Международного университета "МИТСО":
"Мы глубоко убеждены, что задача высшей школы университета - это не только подготовка востребованных на рынке труда специалистов, но и воспитание настоящих патриотов страны. Для этого в Международном университете "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюза Беларуси проводится огромное количество различных проектов, но особо знаковым для нас с учетом профиля университета является, конечно, конкурс юристов-международников, Нюрнбергский процесс и современное международное право. Приятно отметить, что с каждым годом у нас существенно растет количество заявок".
Это говорит о том, что конкурс востребован и на самом деле для нашей молодежи это крайне актуально.
В рамках форума состоялась и научно-практическая конференция. Эксперты, исследователи и представители органов власти обсудили значение Нюрнбергского процесса в современном международном праве и политике. Особое внимание уделили вопросам сохранения исторической памяти.