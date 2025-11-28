3.72 BYN
Награды вручили лучшим представителям студенческих отрядов Могилевского региона
Награды и благодарности получили лучшие представители студотрядовского движения Могилевского региона. Победители областного этапа республиканского конкурса. Это будущие инженеры, строители - в этом году они работали на возведении важных социальных объектов. А еще - педагоги, аграрии. Свыше полутысячи ребят стали участниками торжественной церемонии.
Олег Бойко, первый секретарь Могилевского обкома БРСМ, командир Могилевского областного штаба студотрядов:
"Студенческие отряды развиваются, они полны решимости, им сегодня в стране доверяют. Студотряды задействованы на важных строительных объектах, таких, как Республиканский патриотический центр на территории Брестской крепости. Это в том числе и Музей Славы Могилевщины на героическом месте - Буйничском поле. Чистые улицы - это тоже благодаря студенческим отрядам".
Трудовой семестр в этом году посвящен 80-летию Великой Победы и объединил рекордное количество участников - свыше 7 тыс. студентов региона.