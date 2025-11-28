С 1 декабря ГАИ вправе штрафовать водителей за езду на летней резине

Сменить шины на зимние в обязательном порядке. С 1 декабря ГАИ вправе штрафовать водителей за транспорт на летней резине. По правилам на зимних покрышках будем передвигаться до 1 марта. По новым правилам подходят не все типы всесезонных шин. Универсальный вариант актуален, но комплект должен быть с определенной маркировкой, где есть горная вершина с тремя пиками и снежинкой, а также буквами "M-S".



Сегодня дорожная милиция проводит Единый день безопасности и только обращает внимание на шины. А уже с 1 декабря начнет выписывать штраф.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"При участии в дорожном движении с первого дня календарной зимы автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Нарушение данного требования, а также использование изношенных покрышек влечет ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины, при повторном нарушении в течение года - от 2 до 5 базовых величин. Необходимо не только заменить покрышки, но и полностью подготовить автомобиль к морозному сезону. Проверьте состояние системы охлаждения, исправность тормозов, рулевого управления и внешних световых приборов, убедитесь в надежности аккумулятора. Для хорошего обзора замените стеклоочистители, заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью".