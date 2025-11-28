МТС с начала года включил более тысячи базовых станций 4G news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e434b0d5-1615-4997-8cdf-0a735b6c18d8/conversions/db031a6f-dd2b-44d3-9852-cf7aa1e4fda8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e434b0d5-1615-4997-8cdf-0a735b6c18d8/conversions/db031a6f-dd2b-44d3-9852-cf7aa1e4fda8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e434b0d5-1615-4997-8cdf-0a735b6c18d8/conversions/db031a6f-dd2b-44d3-9852-cf7aa1e4fda8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e434b0d5-1615-4997-8cdf-0a735b6c18d8/conversions/db031a6f-dd2b-44d3-9852-cf7aa1e4fda8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает масштабное развитие LTE по всей стране. С начала года в сеть включены более тысячи базовых станций четвертого поколения. По итогам очередных включений сеть приросла на 421 сектор на 203 базовых станциях во всех областях Беларуси, включая областные центры и столицу.

Улучшения почувствуют абоненты в 69 из 118 районов страны. Всего охвачено 146 населенных пунктов. В числе районных центров: Береза, Борисов, Буда-Кошелево, Жлобин, Климовичи, Корма, Лепель, Лида, Лиозно, Лунинец, Осиповичи, Пинск, Поставы, Речица, Светлогорск, Славгород, Слоним и Слуцк. Особое внимание также уделено сельской местности, включая агрогородки, деревни и садовые товарищества.

Из 203 базовых станций 130 развернуты на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, электропитание и опоры. Это позволяет использовать мощности не только абонентам компании, но и другим операторам в рамках действующей в стране инфраструктурной модели развертывания 4G.

С начала года МТС включил свыше тысячи базовых станций LTE. На сегодня сеть 4G оператора охватывает более 21 тысячи населенных пунктов на территории, где проживает 99,69 % населения Беларуси.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про сеть 4G можно на сайте МТС.