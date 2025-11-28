Москва готова обсудить мирный план по Украине уже на следующей неделе, об этом заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос признания "территориальных реалий" станет ключевым на переговорах.

Напомним, в ближайшее время ожидается визит американских посредников в Москву. Россия готова к диалогу не только с Вашингтоном и Киевом, но и с международными структурами. На брифинге Песков отметил, что Кремль высоко ценит сотрудничество с МАГАТЭ.



К ситуации о выдвижении Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москве обещали подойти комплексно. Гросси, по словам Пескова, хорошо знаком России и уже доказал эффективность в урегулировании конфликтов.