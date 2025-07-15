Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту сотрудничества

Продолжается визит делегации Санкт-Петербурга в Беларусь. 15 июля в столичной ратуше председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и губернатор города на Неве Александр Беглов подписали дорожную карту сотрудничества.

Среди основных сфер взаимодействия - машиностроение и проекты в фармацевтике. А еще образование и здравоохранение. Для предпринимателей белорусской столицы появится больше возможностей для размещения в технологических и индустриальных парках Санкт-Петербурга. Особое внимание - культурным проектам, таким, как "Поезд Памяти", а также проведению совместных фестивалей.