Первостепенное внимание МАРТ обращает на социально значимые товары, заявил в "Актуальном интервью" министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

"Все товары, вошедшие в постановление № 813 "О вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг", контролируем с выездом на место даже вместе с правоохранительными органами. Молоко, хлеб, хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, мясная - проверяем все то, что ежедневно потребляет человек, а особенно социально незащищенные слои населения", - отметил собеседник.

В ходе беседы министр упомянул плодоовощную продукцию. К слову, 17 февраля 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе принятия отчета правительства за 2025 год заметил, что на рынке появилось много российских огурцов, которые продаются по значительно завышенной цене по сравнению с белорусскими.

"Ситуация меняется очень быстро. На сегодняшний день уже некоторые российские огурцы стали дешевле белорусских. Отечественным производителям нельзя спать в шапку. Приведу свежую информацию: белорусский огурец продается по 8 рублей за 1 кг, а российский - по 7 рублей. Это рынок, конкуренция, и каждый пытается заработать сегодня и сейчас", - объяснил гость интервью.

Осенью 2025 года было приковано особое внимание на "борщевой" набор и яблоки. Сейчас, по словам главы МАРТ, практически во всех объектах ситуация стабильная. "В некоторых объектах ассортимент белорусских яблок доходит до 80 наименований", - привел цифры он. Да, зачастую яблоки, выращенные в Беларуси, выглядят не так приглядно, как импортные, но по вкусовым качествам значительно превышают импортные аналоги.

Артур Карпович подтвердил и наличие широкого ассортимента "борщевого" набора. Кстати, в межсезонный период 2025-2026 годов под четким руководством правительства удалось выстроить систему по госзаказу. "Сегодня запасов достаточно, они даже превышают потребность. Рассматривается вопрос разрешения вывоза части продукции, в которой не нуждается Беларусь. Так и производители смогут заработать валютную выручку", - добавил министр.

Конечно, следовать пословице на тебе, Боже, что нам негоже никто не будет. МАРТ тщательно следит за качеством продукции, которая лежит в стабилизационных фондах. "Чтобы не получилось, что хорошее вывезли, а белорусам остался неликвид", - подчеркнул Артур Карпович.

В 2025 году был увеличен и стандарт по картофелю, чтобы белорусы, гордящиеся собственным овощем, видели ее на прилавке крупную, а не "горох".