МТЗ планирует внедрить 3D-принтеры в производстве литейных форм

Уже опробовано несколько песчаных литейных форм, напечатанных таким способом. Их качество, а также характеристики изготовленных отливок подтвердили целесообразность внедрения такой технологии. Основные преимущества - существенное снижение сроков и затрат. Закупка такого оборудования стоит в планах на ближайшую перспективу, отметили на заводе.