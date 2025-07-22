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МТЗ планирует внедрить 3D-принтеры в производстве литейных форм

Минский тракторный завод рассматривает возможность внедрения 3D-принтеров в производстве литейных форм, рассказали о планах на предприятии.

Уже опробовано несколько песчаных литейных форм, напечатанных таким способом. Их качество, а также характеристики изготовленных отливок подтвердили целесообразность внедрения такой технологии. Основные преимущества - существенное снижение сроков и затрат. Закупка такого оборудования стоит в планах на ближайшую перспективу, отметили на заводе.

Также планируется работать в направлении автоматизации процессов изготовления. Для этого предусмотрено внедрение новых автоматических формовочных линий.

3D-принтеринновацииМТЗ