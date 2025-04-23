"МТЗ-Татарстан": точка входа отечественных машин на российский рынок

Беларусь и Республика Татарстан сегодня провели ревизию договоренностей. Визит правительственной делегации нашей страны был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Казани. С главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым встретился наш посол Александр Рогожник. Стороны подчеркнули важность двусторонних связей на фоне тесных союзнических отношений. Результаты совместной работы можно увидеть в том числе и в машиностроении, речь о площадке МТЗ в Татарстане.

"МТЗ-Татарстан" - больше двух десятков лет одна из самых продвинутых точек входа нашей техники на российский рынок. Здесь счет машинам за годы работы уже идет не на сотни, а на десятки тысяч. Это успешный образец активного продвижения нашей техники под ключ, что важно - с полным ее обслуживанием.

Когда-то здесь начинали только с продаж, а позже запустили собственный сборочный конвейер для дооборудования машин. Отвечают за поставку техники в Приволжский и Уральский федеральные округа. Регионы большие, а значит, и потребности соответствующие.

Около 70 % тракторов, работающих на полях Татарстана, сегодня белорусского производства. Конкурентов тоже много. Но здоровая, говорят, даже приветствуется. Ведь на рынке по-другому никак, поэтому важно все: развитие производства и оперативное сервисное обслуживание, чтобы в случае чего клиенту не пришлось ждать запчасти неделями, ведь простои в полях - всегда убытки. Здесь же все под рукой.

Только в прошлом году отсюда выехало больше 4,5 тыс. отечественных машин. Сегодня передали очередную партию машин: два десятка грузовиков МАЗ и почти столько же газовых тракторов (да, в нашей стране уже есть и такие компетенции, эту экологичную и экономичную технику освоили в прошлом году). За что выбирают белорусские бренды, спросили у покупателей.

Минск и Казань - партнеры давние, более чем 20-летняя прописка наших тракторов здесь - лишь одно из доказательств. Стоит задача не снижать темпы, о чем говорил наш посол Александр Рогожник на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. Эффективное взаимодействие Беларуси с российскими регионами - это локомотив союзной экономики. Сочетание наших потенциалов и более глубокая кооперация позволяют строить самые смелые планы. И главное, есть на что опираться. Татарстан занимает 9 место по взаимной торговле среди регионов восточной страны соседки. И 8 по объемам экспорта. Татарстан готов обновляться, Беларусь поможет с реновацией трамвайной техники.