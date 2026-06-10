На Лидском молочно-консервном комбинате рассказали о планах по импортозамещению

"Первый проект - на головной площадке производство концентрата молочного белка. Запуск этого проекта планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, молочная промышленность, кондитерская промышленность, производство мороженого и т. д. Уже в этом году на головной площадке мы запускаем линию розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Отвечая требованиям времени, для поставки продукции в страны дальней дуги применяем фасовку сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота".