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На Лидском молочно-консервном комбинате рассказали о планах по импортозамещению
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 10 июня находится в Гродненской области.
В программе визита - посещение Лидского молочно-консервного комбината. На примере предприятия обсуждают развитие всей молочной отрасли.
Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината:
"Первый проект - на головной площадке производство концентрата молочного белка. Запуск этого проекта планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, молочная промышленность, кондитерская промышленность, производство мороженого и т. д. Уже в этом году на головной площадке мы запускаем линию розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Отвечая требованиям времени, для поставки продукции в страны дальней дуги применяем фасовку сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота".
(Подробности в видео)