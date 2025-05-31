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Назначены представители государства в органах управления четырех банков

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Назначены представители государства в органах управления четырех банков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 мая 2025 года №300/17, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, первый заместитель министра финансов Елена Печень и заместитель министра экономики Елена Болигатова стали представителями государства в органах управления ОАО "Белинвестбанк".

Министр экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в органах управления открытых акционерных обществ "Сберегательный банк "Беларусбанк", "Технобанк" и "Банк развития Республики Беларусь".

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

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