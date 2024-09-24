Новые направления сотрудничества будут развивать Беларусь и Бурятия

Делегация Бурятии находится с рабочей поездкой в Беларуси. Во вторник, 24 сентября, программой запланировано посещение учреждений здравоохранения и ряда туристических объектов. Именно медицина и туризм - новые перспективные ниши для сотрудничества. Об этом стороны говорили на заседании рабочей группы. За 5 лет товарооборот вырос в 6 раз. На полях Бурятии работают тракторы "Беларус", а добывать уголь помогают БелАЗы. В регионе ценят многие товары с надписью "Сделано в Беларуси".

"У нас в магазинах продаются сыры, масло, молочная продукция - идет поставка белорусской продукции. Хотя вы далеко, но все доезжает, продукция пользуется спросом и востребованность есть", - сказал глава Республики Бурятии Алексей Цыденов.

Также он отметил, что налажено сотрудничество между предприятиями легкой промышленности. Например, для Байкальского текстильного комбината, который производит пряжу и одежду, нити и сырье поставляются из Беларуси.