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Новые направления сотрудничества будут развивать Беларусь и Бурятия
Делегация Бурятии находится с рабочей поездкой в Беларуси. Во вторник, 24 сентября, программой запланировано посещение учреждений здравоохранения и ряда туристических объектов. Именно медицина и туризм - новые перспективные ниши для сотрудничества. Об этом стороны говорили на заседании рабочей группы. За 5 лет товарооборот вырос в 6 раз. На полях Бурятии работают тракторы "Беларус", а добывать уголь помогают БелАЗы. В регионе ценят многие товары с надписью "Сделано в Беларуси".
"У нас в магазинах продаются сыры, масло, молочная продукция - идет поставка белорусской продукции. Хотя вы далеко, но все доезжает, продукция пользуется спросом и востребованность есть", - сказал глава Республики Бурятии Алексей Цыденов.
Также он отметил, что налажено сотрудничество между предприятиями легкой промышленности. Например, для Байкальского текстильного комбината, который производит пряжу и одежду, нити и сырье поставляются из Беларуси.
23 сентября делегация из Бурятии посетила и предприятие "Амкодор". Партнеры выразили заинтересованность в наращивании поставок белорусской техники.
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