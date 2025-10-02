3.66 BYN
Основа любого производства: новый цех по станкостроению открыли в "Великом камне"
Автор:Редакция news.by
Статус высокотехнологичной площадки продолжает подтверждать "Великий камень". В индустриальном парке открыли новый цех по станкостроению.
Эта отрасль - основа любого производства. Потому акцент делается на внедрение инновационных разработок. Производство начнет работу в ноябре. А пока это площадка для демонстрации достижений не только белорусских, но и российских разработчиков.
Новый цех по станкостроению - это не только перспективное производство, но и дополнительные рабочие места для жителей Смолевичского района.