Основа любого производства: новый цех по станкостроению открыли в "Великом камне"

Статус высокотехнологичной площадки продолжает подтверждать "Великий камень". В индустриальном парке открыли новый цех по станкостроению.



Эта отрасль - основа любого производства. Потому акцент делается на внедрение инновационных разработок. Производство начнет работу в ноябре. А пока это площадка для демонстрации достижений не только белорусских, но и российских разработчиков.