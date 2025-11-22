3.68 BYN
15 новых пассажирских автобусов вышли на маршруты к городам-спутникам
Автор:Редакция news.by
Комфорт, безопасность и удобный интервал. 15 дополнительных автобусов среднего класса вместимости накануне вышли на маршрут из Борисова, Смолевичей и Дзержинска.
К примеру, из Борисова в Минск выехали 6 таких новых машин. Сейчас даже в часы пик интервал движения может составить менее 10 минут. Кроме того, по этому направлению по пятницам и в выходные добавят и автобусы повышенной вместимости - на 50 мест.
В перспективе - развить и автобусное сообщение между Минском и городами-спутниками в формате "электро". В рамках городского трафика такой эксперимент проводят в Жодино. Скоро электробусы поедут в столицу из Смолевичей.