Келлог: Проведение выборов в Украине является необходимым процессом, который успокоит народ

Вашингтон, работая над урегулированием конфликта в Украине, стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине.



Комментируя положения "мирного плана", Келлог также отметил, что проведение выборов в Украине является необходимым процессом, который успокоит украинский народ. А в ответ на вопрос о территориальных уступках спецпосланник заявил, что украинским властям предстоит принять ряд тяжелых решений.