33 представителя малого и среднего бизнеса: в Минске наградили лучших предпринимателей Беларуси
Автор:Редакция news.by
Неделя предпринимательства завершилась на праздничной ноте. В заключительный день бизнес-марафона по традиции наградили победителей национального конкурса "Предприниматель года". 33 победителя в 5 номинациях.
Кстати, в 2025 году было подано рекордное количество заявок на конкурс - около 500. Самыми активными оказались предприниматели из Брестской, Минской и Гродненской областей.
Всего лишь 5 дней бизнес-марафона в год, но это действенный способ показать и напомнить, что свое дело можно и нужно развивать.