33 представителя малого и среднего бизнеса: в Минске наградили лучших предпринимателей Беларуси

Неделя предпринимательства завершилась на праздничной ноте. В заключительный день бизнес-марафона по традиции наградили победителей национального конкурса "Предприниматель года". 33 победителя в 5 номинациях.



Кстати, в 2025 году было подано рекордное количество заявок на конкурс - около 500. Самыми активными оказались предприниматели из Брестской, Минской и Гродненской областей.