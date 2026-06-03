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От Маската до Минска: Белорусско-оманский бизнес-форум принес 7 подписанных меморандумов
Главное событие сельскохозяйственной отрасли Беларуси - выставка "БЕЛАГРО" - проходит в Минске. Впервые на ней представлена большая экспозиция Омана. Партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества. 3 июня на совместном бизнес-форуме подписано 7 меморандумов. Области взаимодействия - машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Очень важно, что уже на протяжении последних нескольких месяцев мы проводим второй Белорусско-оманский форум. Первый прошел совсем недавно в Маскате, второй - сегодня. Мы видим конкретные результаты. На форуме в Минске уже достигнуты конкретные договоренности, определены объемы инвестиций и даже подготовлен ряд контрактов, которые в самое ближайшее время очень серьезно подвинут нашу торговлю. Кроме того, мы очень рады тому, что уже в полной мере начал работать совместный инвестиционный фонд, задача которого - финансирование совместных проектов. Портфель у него достаточно приличный".
Минск и Маскат разделяют тысячи километров, но интересы бизнеса сегодня звучат на одном языке. Одно из главных практических направлений - создание совместных предприятий.
Абдул Азиз Масуд Аль Харти, представитель продуктовой компании (Оман):
"Мы приехали для того, чтобы подписать меморандум с белорусским производителем молочной продукции. Нас интересует детское питание. Будем работать вместе. Речь идет не только о совместном производстве, но и о выходе на рынки третьих стран".
Всего на форум зарегистрировалось порядка 300 участников. Площадка - отправная точка для новых бизнес-идей.