От Маската до Минска: Белорусско-оманский бизнес-форум принес 7 подписанных меморандумов

"Очень важно, что уже на протяжении последних нескольких месяцев мы проводим второй Белорусско-оманский форум. Первый прошел совсем недавно в Маскате, второй - сегодня. Мы видим конкретные результаты. На форуме в Минске уже достигнуты конкретные договоренности, определены объемы инвестиций и даже подготовлен ряд контрактов, которые в самое ближайшее время очень серьезно подвинут нашу торговлю. Кроме того, мы очень рады тому, что уже в полной мере начал работать совместный инвестиционный фонд, задача которого - финансирование совместных проектов. Портфель у него достаточно приличный".