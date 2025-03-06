От медицины до технологий. Расскажем, как проходят переговоры Беларуси и Ливии

Продовольствие, медицина, образование, техника и технологии. Белорусская делегация в эти дни находится в Бенгази - во втором по величине городе Ливии. Переговоры проходят конструктивно, отметил вице-премьер Виктор Каранкевич.

В Минске сотрудничество стран обсуждали совсем недавно. От слов перейти к действиям - поручение Президента Александра Лукашенко. Впрочем, и ливийская сторона больше не намерена медлить.

Расскажем о том, что в повестке, и чем закончились первые сутки визита.

19 км от города Бенгази. Именно там прошли первые белорусско-ливийские переговоры.

У трапа самолета белорусскую делегацию встретил лично глава правительства национальной стабильности Усама Хаммад. Церемониал. Все, как того требует протокол: военные, гимны двух стран.

В Ливии есть нефть, газ, крупные месторождения железных руд, соли, гипс, уголь, глина. Ливия - лакомый кусочек для многих, а потому стране нет покоя до сих пор, пусть и прошло уже 14 лет после переворота. Сейчас эта североафриканская страна фактически разделена на несколько частей. А вот белорусы с народом Ливии, что называется, и в горе, и в радости. И в Бенгази такое ценят.

Ливия встретила настоящей летней погодой по белорусским меркам. Хотя здесь всего плюс 19, ощущается как плюс 25. В воскресенье традиционно в Ливии начинается рабочая неделя. И этот первый день рабочей недели для белорусской делегации завершится только ближе к 11 вечера. Оно и понятно: уж слишком внушительная делегация прилетела из Минска.

Президент же говорил: все, о чем договоримся, исполним вовремя. 18 февраля Александр Лукашенко встречался с фельдмаршалом Халифе Хафтаром. И вот три недели спустя во исполнение поручения главы государства белорусы с ответным визитом в североафриканской стране. Беларусь абсолютно точно обладает всеми компетенциями, которые сегодня нужны Ливии. Например, у нас 4 сепльхозвуза. География студентов - уже 45 стран. Предлагаем не только учиться, но и полученные знания закреплять на практике.

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Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы говорили о том, что Беларусь входит в пятерку мировых стран по экспорту продуктов питания. Наши коллеги выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве и в поставках молочной продукции, наших сухих продуктов. Также речь шла о реализации детского сухого питания. Учитывая то, что у нас в стране этот продукт производится на одном предприятии - "Беллакт", мы выпускаем порядка 7 тыс. тонн. В ближайшее время (буквально в этом году либо следующем) у нас в стране будет реализован проект, и эти объемы увеличатся почти втрое".

Ливии нужна помощь в развитии сельского хозяйства. Несмотря на то что климат пустынный, есть земли, которые можно и нужно возделывать. В стране выращивают картофель, огурцы, помидоры, хотят больше пшеницы. Тут нужны технологии и техника. Александр Лукашенко подарил Халифе Хафтару тракторы и автобусы. Но здесь их готовы и покупать (любых денег не жалко), и собирать.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"С ливийской стороной был подписан коммуникейт, который предусматривает дальнейшее выстраивание двухсторонних взаимовыгодных отношений в таких сферах, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Предусматривается комплекс направлений в рамках развития сельского хозяйства: это и вопрос переработки сельскохозяйственной продукции, и создания местных производств с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, и поставки удобрений. Также вопросы развития в промышленности, горной промышленности, поставки карьерной техники, коммунальной, пассажирской. Ну и, конечно же, комплексный подход, в том числе и создание центров по обслуживанию в рамках гарантийного периода и уже постгарантийного срока эксплуатации этой техники. Это большой спектр совместных направлений деятельности на благо дальнейшего развития Беларуси и Ливии".

А еще сотрудничество в фармацевтике, поставках медоборудования. Ливия заинтересована в покупке машин скорой помощи, передвижных медицинских комплексов и обмене опытом.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"И детская кардиология, и травматологическая помощь - в этом аспекте данный процесс не останавливается. Но также важно, чтобы не только мы сюда приезжали, показывая свой высокий уровень, но и осознавая, какой высокий уровень медицинской помощи могут оказывать наши врачи, коллеги из Ливии могли приехать к нам и повысить свой уровень медицинской помощи. Поэтому это обоюдный процесс. И, конечно же, стоит основная задача для Министерства здравоохранения интенсифицировать эти шаги, чтобы это не было растянуто во времени".