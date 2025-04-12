От молочной до лесной продукции: что экспортирует Беларусь в Узбекистан

Над какими проектами сегодня работают Президенты Беларуси и Узбекистана. Какие у Республики Беларусь есть точки соприкосновения с этой страной. Есть ли закрытые темы в отношениях двух стран. На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.

"У нас нет ни одной сферы, в которой имеются закрытые темы. Последние пять лет растет белорусский экспорт в Узбекистан. Что не менее приятно, растет и узбекский экспорт в Республику Беларусь. Бизнес всегда имеет интерес, когда взаимный", - обозначил посол.

Первой и, пожалуй, самой важной позицией во взаимодействии двух стран является поставка продовольствия. По словам Александра Огородникова, сыры, как и в целом вся белорусская молочка, разметаются в Узбекистане буквально сразу, как только она прибывает в страну. "Мы поставляем большие объемы, но они все равно теряются на полках магазинов. Цель, которую себе поставил, - это сделать белорусские продукты более узнаваемыми. Например, в больших торговых сетях должны появиться отдельные точки, в которых будут сосредоточены продукты питания", - рассказал о планах посол.

В идеале Беларусь хотела бы запустить собственную сеть магазинов продуктов, но при этом, чтобы эти магазины находились не только в Ташкенте, но и в других городах. В Узбекистане приветствуют и белорусскую лесную продукцию, начиная от массива дерева и заканчивая массовым сегментом, который сможет упростить создание уюта, необходимого для проживания.

Третье направление - сельскохозяйственная техника. Оно известно со времен СССР, потому что бренд трактор "Беларус" зарекомендовал себя на всех континентах.

Александр Огородников:

"Возможно, благодаря этому Республика Беларусь и является узнаваемой. Наша страна уверенно чувствует себя на рынке Узбекистана. Но у нас стоит задача продавать не только трактор, но и сервис. Сегодня наши партнеры плотно развивают сервисную программу - от машин-летучек, которые должны в течение суток выехать и устранить неполадку, до организации больших шоурумов в регионах, на которые бы фермер мог прийти и выбрать себе новую машину".