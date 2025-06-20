ПМЭФ-2025: Очередной день принес новые контракты и договоренности

Очередной рабочий день на Петербургском экономическом форуме принес новые контракты и договоренности. Также на площадке говорили о сбалансированном и устойчивом росте экономики, эффективном сочетании бюджетной и кредитно- денежной политики.

На форуме сегодня танцевала Беларусь. Евразия здесь точно самый шумный павильон, ведь после деловых встреч нужна и перезагрузка. Сотня стран показывает свое.

Продовольственная безопасность - богатый стол собрали от стран Евразии

То, что мы самодостаточны в Евразии по продовольствию, лучше всего видно здесь. Стол богатый и на любой вкус. Хурма из Узбекистана, абрикосы из Казахстана, грецкий орех из Кыргызстана, капуста из России, а бульба, конечно, из Беларуси.

Минск - УФА: с Башкортостаном планируем создать совместный кластер

Башкирский медведь - один из самых посещаемых стендов. Край славится медом. И это самое лучшее угощение для друзей. Минск и Уфа сейчас планируют создать совместный кластер.

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddacf479-c52c-4268-8e6b-52c741f814b6/conversions/f8b55d7d-eb76-4b03-a347-7a3b0574d582-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddacf479-c52c-4268-8e6b-52c741f814b6/conversions/f8b55d7d-eb76-4b03-a347-7a3b0574d582-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddacf479-c52c-4268-8e6b-52c741f814b6/conversions/f8b55d7d-eb76-4b03-a347-7a3b0574d582-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddacf479-c52c-4268-8e6b-52c741f814b6/conversions/f8b55d7d-eb76-4b03-a347-7a3b0574d582-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Идея в том, чтобы создать особые условия для башкинских предприятий здесь у нас, в Беларуси, и наших предприятий в Башкирии. Планируется их поездка в конце лета для того, чтобы посмотреть наши площадки".

Уже хорошая традиция встречаться в большом павильоне Краснодарского края. И неудивительно, в регионе строится наш мультибрендовый центр, а губернатор - большой поклонник белорусской техники.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России:

"Проекты, которые уже реализуются, это сборка белорусских тракторов, комбайнов и жаток. Конечно, мы сейчас работаем на новом уровне локализации этой техники. Это мы считаем, что она белорусский бренд, но техника на Кубани, она наша, и мы защищаем ее как нашу технику, которая у нас производится, чтобы наша кубанская техника максимально была доступна тем, кто занимается аграрным бизнесом".

Марафон двусторонних встреч на полях форума

Прямо с форума 22 июня в Брест приедет губернатор Новосибирска, а в июле в Минске - Якутская область. Она открывает у нас представительство железных дорог - большой шаг в решении вопросов логистики по формированию сборных прямых грузов наших производителей. В ближайшее время ждем и губернатора Санкт-Петербурга.

Николай Рогожник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6beed79-6d47-4d09-89d2-470ed90babed/conversions/28d8ecc5-5728-4f46-9ac6-b733ec7e184e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6beed79-6d47-4d09-89d2-470ed90babed/conversions/28d8ecc5-5728-4f46-9ac6-b733ec7e184e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6beed79-6d47-4d09-89d2-470ed90babed/conversions/28d8ecc5-5728-4f46-9ac6-b733ec7e184e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6beed79-6d47-4d09-89d2-470ed90babed/conversions/28d8ecc5-5728-4f46-9ac6-b733ec7e184e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге:

"Есть проекты, которые касаются прежде всего транспортной реформы. Мы давно сотрудничаем, в ближайшее время ожидается также серьезная поставка нашей автобусной техники в Санкт-Петербург. Эти вопросы мы прорабатываем".

Гомель - Омск: Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Север и юг, казалось бы, что здесь общего. Оказывается, многое. Гомельская и Омская области решили, что нужно работать вместе, тем более города уже 2 года побратимы, желание это скрепили подписями.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В Беларуси сегодня выпускаются все типы оборудования для доильных залов, оборудование для хранения молока, транспортировки и т.д.. Поэтому на базе исследовательского центра Омска вместе с нашим аэрокомплектом сегодня пишется серьезное программное обеспечение. И фактически этот продукт будет 100 % российско-белорусским".

"Мы договорились попробовать гусеничный трактор, предложить нашим аграриям. Мне кажется, он подойдет. В ближайшее время, я думаю, мы возьмем 3-5 таких тракторов, - обозначил губернатор Омской области Виталий Хоценко. - Мне кажется он пойдет. В ближайшее время, я думаю, 3-5 таких тракторов возьмем, на нашем мультибрендовом центре предложим аграриям".

Как избежать острых углов в денежно-кредитной политике

На полях форума обсуждали атомную промышленность для глобального развития. Возможности ведь огромные.

От самого мощного оружия до зеленой энергии, от космоса до современной медицины. Как раз поиском новых точек роста заняты ныне и политики, и банкиры. И главное - как избежать острых углов в денежно-кредитной политике.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa284b-5442-4a9c-bcfa-9045fa1b0e15/conversions/3da02858-139a-40d2-8d1d-d539b9bc2421-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa284b-5442-4a9c-bcfa-9045fa1b0e15/conversions/3da02858-139a-40d2-8d1d-d539b9bc2421-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa284b-5442-4a9c-bcfa-9045fa1b0e15/conversions/3da02858-139a-40d2-8d1d-d539b9bc2421-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88aa284b-5442-4a9c-bcfa-9045fa1b0e15/conversions/3da02858-139a-40d2-8d1d-d539b9bc2421-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко денежно-кредитную политику сравнил с краном, который стоит на трубе, из которой поливают растения. "Если еще не набрали достаточного роста, то если закрутить этот вентиль, то растение засохнет, если же его сильно открыть, соответственно поток воды смоет все без остатка. Поэтому поиск оптимального баланса - это и есть сложнейшая управленческая задача, в первую очередь для государственных органов, финансового блока, экономического блока. Денежно-кредитная политика не утверждается на год и на этом все. Она постоянно меняется, исходя из факторов, которые происходят на рынке. Поэтому и в этом году, возможно, придется принимать определенные решения в ту или иную сторону. Но опять-таки опыт наших коллег российских очень полезен в этом вопросе", - уверен он.

Финансовое плечо для совместных бизнес-миссий

В копилке у БелТПП соглашение с банком "Россия". Это важно для проведения наших бизнес-миссий на территории страны-соседки. А их становится все больше. Ближайшие переговоры на "Иннопроме" в Екатеринбурге.

ПМЭФ 2025 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a568347-cde3-499d-9063-3eba46c58309/conversions/eabc87a7-d82d-4486-b2e1-a472c55556bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a568347-cde3-499d-9063-3eba46c58309/conversions/eabc87a7-d82d-4486-b2e1-a472c55556bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a568347-cde3-499d-9063-3eba46c58309/conversions/eabc87a7-d82d-4486-b2e1-a472c55556bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a568347-cde3-499d-9063-3eba46c58309/conversions/eabc87a7-d82d-4486-b2e1-a472c55556bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов отметил, что партнерство расширяет возможности для бизнеса. И на таких мероприятиях позволяет находить новых клиентов и знакомиться с услугами, с кредитными ресурсами, с возможностями взаиморасчетов с третьими странами.

Ближайшая встреча регионов - на форуме в Нижнем Новгороде

Ближайшие встречи на Форуме регионов в Нижнем Новгороде, на евразийском в Минске, "Иннопроме" в Екатеринбурге и в сентябре в столице. А значит, диалог будет продолжаться без сложностей перевода. Как в эти дни в Питере.

Факт На закрытии ПМЭФ огласят точное количество участников