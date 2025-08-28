Почему КФХ "Горизонт" является примером аграрного дела

Уборочная кампания идет в самом разгаре в западном регионе Беларуси. На землях около агрогородка Лунно Мостовского района уже больше 30 лет работает крестьянско-фермерское хозяйство "Горизонт". Во главе его до сих пор стоит лично основатель аграрного дела.

"В Беларуси, кроме земли, нет больших ископаемых, как в ОАЭ или в других странах. У нас основной источник для жизни - земля, и, как говорит Президент (Беларуси Александр Лукашенко. - прим. news.by), мы должны обеспечивать продовольственную безопасность и экономику", - уверен глава крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт" Генрих Мысливец.

И это Генрих Мысливец доказывает не словом, а делом. Это хозяйство является одним из крупнейших производителей овощей во всей Гродненской области. Там выращивают свеклу, капусту, картофель, поэтому на Гродненщине уж точно нет проблем с "борщевым" набором, при этом необходимые объемы ложатся в стабфонд, а что-то продается прямо "с колес".

Генрих Мысливец

Но не стоит забывать, что фермерство - это по большей части бизнес, где наибольшую выручку приносит продукция с добавленной стоимостью, поэтому в КФХ не только выращивают овощи, но еще занимаются и их переработкой.

"Делаем тертый картофель для драников, очищенные овощи (картофель, морковь), далее отдаем это в столовые, кафе, рестораны Гродно. Сейчас мы выиграли тендер на поставку 100 т очищенного картофеля и моркови для отдела образования", - рассказала начальник цеха крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт" Марина Воронецкая.

Марина Воронецкая

Так, в меню школьников Гродно будут вкусные и полезные овощи, и это тот случай, когда в выигрыше все, а фермер зарабатывает деньги и приносит пользу обществу и стране. К слову, таких примеров в области достаточно.

Кстати, конкуренции между государственным и частным производителем бояться точно не стоит, ведь каждый найдет свою нишу, тем более глобальные задачи стоят у всех общие. И это не только обеспечение продовольственной безопасности, а еще развитие села и создание рабочих мест. В крестьянско-фермерских хозяйствах сформированы достаточно большие коллективы, а значит, люди заняты в экономике и имеют стабильный заработок.

Сотрудники КФХ "Горизонт"

В КФХ сделано все, как в больших хозяйствах: своих работников всегда готовы поддержать и в целом району подставить плечо, к примеру, бесплатно завезти овощи для детей. И пусть фермерство является бизнесом, но когда речь заходит о родной земле, то деньги отходят на второй план.

Генрих Мысливец:

"Без экономики никакое дело не может существовать. Фермерство - работа на земле, но, конечно, это что-то другое. Ведь это же продовольственная безопасность, и когда ты в этой продовольственной безопасности участвуешь, то это дорогого стоит".

Масштабировать количество успешных примеров и очистить рынок от нечестных игроков - задача для соответствующих органов на ближайшее время. Очевидно, что изменения назрели давно, но главное - учесть мнения и интересы всех сторон, ведь сельское хозяйство является настоящим брендом Беларуси, и сделать его еще сильнее только в наших общих силах.