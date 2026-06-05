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Почему сегодня ЕАЭС интереснее для многих стран, чем ЕС
За два года в ЕАЭС пройден этап становления механизма финансовой поддержки промышленной кооперации, итогом чего стало формирование портфеля инициатив. Реализация только первых пяти проектов позволит обеспечить дополнительный выпуск продукции на 200 млрд российских рублей и создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Пока насчитываются пять одобренных проектов, еще пять находятся в высокой степени готовности и на рассмотрении в органах союза. Ожидается, что к концу 2026 года портфель одобренных проектов составит порядка 15. Интересно, что появляются капиталоемкие и высокотехнологичные проекты с участием четырех государств - членов в сфере фармацевтики и ювелирной промышленности. Это говорит об успешном запуске механизма и переходе на более глубокий уровень кооперации.
ЕАЭС придает особое значение и диалогу с ЮНИДО ООН по промышленному развитию. Это ключевой институт, занимающийся устойчивой работой реального сектора, и "пятерка" заинтересована продвигать совместные инициативы. Большая роль здесь отводится и малому бизнесу.
Шумкарбек Адилбек Уулу, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана:
"Роль малого и среднего бизнеса значительна, так как именно они могут быть распространителем различных научно-технологических открытий, создателем дополнительного внутреннего спроса. Это своего рода сектор по трансферу технологий из других стран".
Совместная работа "пятерки" сейчас сконцентрирована и на общих энергетических рынках. Ведь, как заявляли на форуме ЕАЭС, прошедшем 28-29 мая 2026 года, сегодня энергетика понимается гораздо шире, чем просто генерация, добыча или транзит. Это фундамент экономического суверенитета.
"Мы динамично двигаемся в вопросах формирования общего электроэнергетического рынка. Сегодня на стадии высокой готовности находятся документы - они согласованы со всеми странами. По плану с 1 января 2027 года будет вестись торговля с уполномоченными органами, которые будут определены. А с 1 января 2029 года мы перейдем к полноформатной рыночной системе и биржевым торговлям", - поделился планами министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в специальном репортаже.
К слову, по газовому рынку готовятся до конца 2026-го предложения для подписания. Решение глав государств в 2024 году в отношении рынка газа было сделано с посылом текущего взаимодействия. В дальнейшем экспертам было поручено проработать, как он в принципе должен развиваться.
Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов: "В мире порядка 10 % в общую мировую экономику вносит туризм, и 7 % инвестиций идет в эту сферу. Сейчас в странах Евразийского экономического союза, по предварительным подсчетам, вклад туризма в ВВП составляет около 3 %. У туристической отрасли в рамках ЕАЭС есть большой резерв и потенциал".
Народная дипломатия всегда двигала развитие других направлений, ведь чтобы открыть новое предприятие, нужно изучить рынок во всем его многообразии. Форум является тоже хорошей площадкой для старта новых проектов. В работе нынешнего в Астане приняли участие около 3 тыс. человек из 44 стран мира. ЕАЭС сегодня привлекает внимание умением договариваться и находить быстрые решения для эффективной работы экономики. ЕАЭС поддерживает контакты от СНГ, ШОС, АСЕАН и до ООН и объединений Латинской Америки и Африки, а значит, большой диалог, в центре которого находится "пятерка", продолжается.