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Почему сегодня ЕАЭС интереснее для многих стран, чем ЕС

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Фото: Минская правда

За два года в ЕАЭС пройден этап становления механизма финансовой поддержки промышленной кооперации, итогом чего стало формирование портфеля инициатив. Реализация только первых пяти проектов позволит обеспечить дополнительный выпуск продукции на 200 млрд российских рублей и создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Пока насчитываются пять одобренных проектов, еще пять находятся в высокой степени готовности и на рассмотрении в органах союза. Ожидается, что к концу 2026 года портфель одобренных проектов составит порядка 15. Интересно, что появляются капиталоемкие и высокотехнологичные проекты с участием четырех государств - членов в сфере фармацевтики и ювелирной промышленности. Это говорит об успешном запуске механизма и переходе на более глубокий уровень кооперации.

Участники форума ЕАЭС в Астане
Участники форума ЕАЭС в Астане

ЕАЭС придает особое значение и диалогу с ЮНИДО ООН по промышленному развитию. Это ключевой институт, занимающийся устойчивой работой реального сектора, и "пятерка" заинтересована продвигать совместные инициативы. Большая роль здесь отводится и малому бизнесу.

Шумкарбек Адилбек Уулу, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана:

"Роль малого и среднего бизнеса значительна, так как именно они могут быть распространителем различных научно-технологических открытий, создателем дополнительного внутреннего спроса. Это своего рода сектор по трансферу технологий из других стран".

директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Шумкарбек Адилбек Уулу
Шумкарбек Адилбек Уулу

Совместная работа "пятерки" сейчас сконцентрирована и на общих энергетических рынках. Ведь, как заявляли на форуме ЕАЭС, прошедшем 28-29 мая 2026 года, сегодня энергетика понимается гораздо шире, чем просто генерация, добыча или транзит. Это фундамент экономического суверенитета.

"Мы динамично двигаемся в вопросах формирования общего электроэнергетического рынка. Сегодня на стадии высокой готовности находятся документы - они согласованы со всеми странами. По плану с 1 января 2027 года будет вестись торговля с уполномоченными органами, которые будут определены. А с 1 января 2029 года мы перейдем к полноформатной рыночной системе и биржевым торговлям", - поделился планами министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в специальном репортаже.

В Евразийском экономическом форуме в Астане принимают участие 3 тыс. делегатов из 44 стран

К слову, по газовому рынку готовятся до конца 2026-го предложения для подписания. Решение глав государств в 2024 году в отношении рынка газа было сделано с посылом текущего взаимодействия. В дальнейшем экспертам было поручено проработать, как он в принципе должен развиваться.

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На Евразийском форуме и будущее туризма названо цифровым. Обсуждали создание единого окна, национального туристического портала, который объединит сайты в одно цифровое пространство, включая онлайн-платформы для туристов и аналитиков. Говорили и про механизмы управления рисками и подходы к автоматизации взаимодействия между туристическими операторами.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов: "В мире порядка 10 % в общую мировую экономику вносит туризм, и 7 % инвестиций идет в эту сферу. Сейчас в странах Евразийского экономического союза, по предварительным подсчетам, вклад туризма в ВВП составляет около 3 %. У туристической отрасли в рамках ЕАЭС есть большой резерв и потенциал".

Евразийский экономический форум - о чем успели договориться

Народная дипломатия всегда двигала развитие других направлений, ведь чтобы открыть новое предприятие, нужно изучить рынок во всем его многообразии. Форум является тоже хорошей площадкой для старта новых проектов. В работе нынешнего в Астане приняли участие около 3 тыс. человек из 44 стран мира. ЕАЭС сегодня привлекает внимание умением договариваться и находить быстрые решения для эффективной работы экономики. ЕАЭС поддерживает контакты от СНГ, ШОС, АСЕАН и до ООН и объединений Латинской Америки и Африки, а значит, большой диалог, в центре которого находится "пятерка", продолжается.

Разделы:

ЭкономикаВ мире

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