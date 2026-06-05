Почему сегодня ЕАЭС интереснее для многих стран, чем ЕС

Фото: Минская правда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7b5ce5e-f84c-438c-aa80-9af7555079d0/conversions/cecda060-9ba1-4531-a878-44b906bdb06d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7b5ce5e-f84c-438c-aa80-9af7555079d0/conversions/cecda060-9ba1-4531-a878-44b906bdb06d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7b5ce5e-f84c-438c-aa80-9af7555079d0/conversions/cecda060-9ba1-4531-a878-44b906bdb06d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7b5ce5e-f84c-438c-aa80-9af7555079d0/conversions/cecda060-9ba1-4531-a878-44b906bdb06d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минская правда

За два года в ЕАЭС пройден этап становления механизма финансовой поддержки промышленной кооперации, итогом чего стало формирование портфеля инициатив. Реализация только первых пяти проектов позволит обеспечить дополнительный выпуск продукции на 200 млрд российских рублей и создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Пока насчитываются пять одобренных проектов, еще пять находятся в высокой степени готовности и на рассмотрении в органах союза. Ожидается, что к концу 2026 года портфель одобренных проектов составит порядка 15. Интересно, что появляются капиталоемкие и высокотехнологичные проекты с участием четырех государств - членов в сфере фармацевтики и ювелирной промышленности. Это говорит об успешном запуске механизма и переходе на более глубокий уровень кооперации.

Участники форума ЕАЭС в Астане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30d46925-ddd5-44d3-a00f-b19c3e611291/conversions/4eabe56a-34c1-48de-a0f8-14e231a27193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30d46925-ddd5-44d3-a00f-b19c3e611291/conversions/4eabe56a-34c1-48de-a0f8-14e231a27193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30d46925-ddd5-44d3-a00f-b19c3e611291/conversions/4eabe56a-34c1-48de-a0f8-14e231a27193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30d46925-ddd5-44d3-a00f-b19c3e611291/conversions/4eabe56a-34c1-48de-a0f8-14e231a27193-xl-___webp_1920.webp 1920w Участники форума ЕАЭС в Астане

ЕАЭС придает особое значение и диалогу с ЮНИДО ООН по промышленному развитию. Это ключевой институт, занимающийся устойчивой работой реального сектора, и "пятерка" заинтересована продвигать совместные инициативы. Большая роль здесь отводится и малому бизнесу.

Шумкарбек Адилбек Уулу, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана:

"Роль малого и среднего бизнеса значительна, так как именно они могут быть распространителем различных научно-технологических открытий, создателем дополнительного внутреннего спроса. Это своего рода сектор по трансферу технологий из других стран".

Шумкарбек Адилбек Уулу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bdbe8d7-3be5-42e8-bc77-d5260d24fb59/conversions/7eaefdef-d4bb-4891-8da7-e601d2f44ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bdbe8d7-3be5-42e8-bc77-d5260d24fb59/conversions/7eaefdef-d4bb-4891-8da7-e601d2f44ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bdbe8d7-3be5-42e8-bc77-d5260d24fb59/conversions/7eaefdef-d4bb-4891-8da7-e601d2f44ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bdbe8d7-3be5-42e8-bc77-d5260d24fb59/conversions/7eaefdef-d4bb-4891-8da7-e601d2f44ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w Шумкарбек Адилбек Уулу

Совместная работа "пятерки" сейчас сконцентрирована и на общих энергетических рынках. Ведь, как заявляли на форуме ЕАЭС, прошедшем 28-29 мая 2026 года, сегодня энергетика понимается гораздо шире, чем просто генерация, добыча или транзит. Это фундамент экономического суверенитета.

"Мы динамично двигаемся в вопросах формирования общего электроэнергетического рынка. Сегодня на стадии высокой готовности находятся документы - они согласованы со всеми странами. По плану с 1 января 2027 года будет вестись торговля с уполномоченными органами, которые будут определены. А с 1 января 2029 года мы перейдем к полноформатной рыночной системе и биржевым торговлям", - поделился планами министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в специальном репортаже.

К слову, по газовому рынку готовятся до конца 2026-го предложения для подписания. Решение глав государств в 2024 году в отношении рынка газа было сделано с посылом текущего взаимодействия. В дальнейшем экспертам было поручено проработать, как он в принципе должен развиваться.

На Евразийском форуме и будущее туризма названо цифровым. Обсуждали создание единого окна, национального туристического портала, который объединит сайты в одно цифровое пространство, включая онлайн-платформы для туристов и аналитиков. Говорили и про механизмы управления рисками и подходы к автоматизации взаимодействия между туристическими операторами.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов: "В мире порядка 10 % в общую мировую экономику вносит туризм, и 7 % инвестиций идет в эту сферу. Сейчас в странах Евразийского экономического союза, по предварительным подсчетам, вклад туризма в ВВП составляет около 3 %. У туристической отрасли в рамках ЕАЭС есть большой резерв и потенциал".