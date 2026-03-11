Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Посевная кампания в Беларуси набирает обороты: в планах увеличить площади под кукурузу

В Беларуси к весенним полевым работам подготовлено 94 % сельхозтехники. В посевной кампании будет задействовано около 75 тыс. машин. Отдельные хозяйства Брестской области уже приступили к внесению удобрений, также продолжится обновление автопарка. К примеру, в 2025 году закуплено более 9 тыс. единиц техники.

В стране планируется увеличить посевные площади под некоторые сельхозкультуры. В частности, аграрии делают ставку на кукурузу. Картофеля поставлена задача получить 1 млн тонн.

