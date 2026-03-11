3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Посевная кампания в Беларуси набирает обороты: в планах увеличить площади под кукурузу
Автор:Редакция news.by
В Беларуси к весенним полевым работам подготовлено 94 % сельхозтехники. В посевной кампании будет задействовано около 75 тыс. машин. Отдельные хозяйства Брестской области уже приступили к внесению удобрений, также продолжится обновление автопарка. К примеру, в 2025 году закуплено более 9 тыс. единиц техники.
В стране планируется увеличить посевные площади под некоторые сельхозкультуры. В частности, аграрии делают ставку на кукурузу. Картофеля поставлена задача получить 1 млн тонн.