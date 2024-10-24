Промышленная кооперация и технологии - Беларусь и Санкт-Петербург обсуждают новые проекты

Беларусь и Россия сегодня активные участники региональных объединений. Наши инициативы совпадают по вопросам безопасности и экономической интеграции, свои платежные системы, фонды развития и технологии.

Опыт союзной кооперации мы готовы предлагать и партнерам по ШОС и БРИКС. 24 октября об этом говорят и в Казани, и в Санкт-Петербурге. В Северной столице проходят Дни Минска и готовится деловой совет.

С рабочим визитом в город на Неве прилетела делегация правительства Беларуси. О прочных связях в рамках двух расскажет Светлана Лукьянюк.

Справедливое глобальное развитие

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС под девизом: укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Объединяющей силой считает цифровизацию экономики, технологическое сотрудничество, логистику и промышленную кооперацию. Об этом недавно заявляли и на деловом совете БРИКС в Москве. Об этом 24 октября говорим и в Санкт-Петербурге.

Ведь темы эти всегда на повестке в российских регионах. И то, что звучит сегодня с высоких трибун в Казани и обсуждается в кулуарах, разделяют партнеры и по союзу двух.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"На сегодняшний день это важно не только для наших двух стран и для тех, кто входит. Что сегодня произошло на планете Земля? Сегодня одна часть населения решила изменить свои ценности, а другая не согласна с этим. Ладно бы, они поменяли бы свои ценности семейные, духовные, еще какие-то другие, их право. Но они навязывают эти ценности другим, всему миру. Ну а как? Почему все эти площадки сегодня объединяют народы. Потому что хотят жить, говорить на родном языке, быть равноправными партнерами. То, что и декларировали сегодня две республики: Республика Беларусь и Россия, два лидера наших. Поэтому вокруг них и объединяются другие страны".

Укрепление технологической независимости

Новые центры силы (в том числе и в технологиях) сегодня архиважны. Союз промышленников "Прогресс", где производители двух стран как раз и работают, чтобы сделать нас сильнее.

Сергей Серебряков, председатель правления союза промышленников "Прогресс":

"Если нет собственных агротехнологических решений, то всю рентабельность сельского хозяйства высосут те, кто дают эти технологии. Запад всегда поступает таким способом, такой изуверский, хитрый, подлый способ подчинения себе стран через технологическую зависимость. С этим надо бороться и над технологическим суверенитетом надо работать, потому что это одна из основ национального суверенитета".

Наша бизнес-миссия здесь в том числе, чтобы упростить работу производителям для выхода не только на рынки друг друга, а и в третьи страны. Сегодня бизнес идет на Восток, в Африку, Латинскую Америку.

Санкт-Петербург и Беларусь - это пример успешной кооперации от промышленности до гуманитарных проектов. Обсудят все 25 октября на Совете делового сотрудничества. В Северную столицу прилетела делегация Беларуси.

Предприятия Беларуси и Санкт-Петербурга подпишут новые контракты

Готовы и новые контракты. Суммы озвучат уже 25 октября. Ключевое - это поставка техники.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Не будем ограничиваться вопросами повестки совета, используем этот случай для предметной отработки всех возможностей расширения сотрудничества по своим направлениям. Привести должны конкретные проекты, договоренности и наработки".

Выставка-ярмарка белорусских товаров и техники

В выставочном павильоне кипит работа. И будет еще всю ночь. Наши предприятия размещают свои павильоны, чтобы 25 октября пригласить всех на выставку-ярмарку. Здесь все, что знают в Питере, любят и покупают - наши продукты и кондитерка. И, конечно, белорусский текстиль.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Все те мероприятия, которые мы запланировали, они подготовлены. В ходе их открытия мы максимально постараемся показать весь потенциал, который у нас сегодня есть".

В Санкт-Петербурге Дни Минска