Промышленность, IT и туризм: в каких сферах Беларусь и Узбекистан обсуждают совместные проекты

Беларусь и Узбекистан намерены в ближайшие годы взять планку товарооборота в 2 млрд долларов. Ставка на рост взаимных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

Столица Узбекистана в эти дни является центром притяжения бизнесменов, финансистов и экономистов не только из Центральной Азии, но и со всего мира. Беларусь не упустила возможность поучаствовать в глобальном событии, тем более что страну там хорошо знают.

Для Беларуси Узбекистан - стратегически абсолютно понятный и надежный партнер. С таким партнером не хочется останавливаться на достигнутом. Друзьям и коллегам страна предлагает три основных направления. Первое - индустриальное партнерство.

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df87b2bc-a717-4880-8c83-31cf3b17c46f/conversions/3c7f6fa7-13d4-4df4-905d-9bb49827b40d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df87b2bc-a717-4880-8c83-31cf3b17c46f/conversions/3c7f6fa7-13d4-4df4-905d-9bb49827b40d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df87b2bc-a717-4880-8c83-31cf3b17c46f/conversions/3c7f6fa7-13d4-4df4-905d-9bb49827b40d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df87b2bc-a717-4880-8c83-31cf3b17c46f/conversions/3c7f6fa7-13d4-4df4-905d-9bb49827b40d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Будущее за масштабной промышленной кооперацией и формированием сквозных производственных цепочек. Белорусская сторона готова инвестировать в совместные индустриальные проекты, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание современных рабочих мест. Это принципиально иной уровень доверия и экономической безопасности", - отметил Александр Турчин.

Совместных предприятий в ближайшее время точно станет больше. В Узбекистане сейчас строится кабельный завод и комплекс по производству мясной продукции. Также продолжается сборка тракторов. Знают тут всю линейку техники. Страна - настоящая кладезь полезных ископаемых, без БЕЛАЗов тут никуда.

"Более 100-150 самосвалов БЕЛАЗ используются в наших карьерах", - рассказал директор по закупкам Навоийского горно-металлургического комбината Маруфжон Амонов.

Даже проверенные бренды не могут развиваться без новых технологий. Цифровизация всех сфер жизни - задача одинаково актуальная и для Беларуси, и для Узбекистана. Это второе направление, которое страна предлагает. ПВТ и Ташкентский IT-парк - это трендовая коллаборация.

Шерзод Шерматов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0d7abb1-39b8-4f1a-8ee7-aa0fa3e04317/conversions/9212338b-3006-457a-85c3-807da2f34ba1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0d7abb1-39b8-4f1a-8ee7-aa0fa3e04317/conversions/9212338b-3006-457a-85c3-807da2f34ba1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0d7abb1-39b8-4f1a-8ee7-aa0fa3e04317/conversions/9212338b-3006-457a-85c3-807da2f34ba1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0d7abb1-39b8-4f1a-8ee7-aa0fa3e04317/conversions/9212338b-3006-457a-85c3-807da2f34ba1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шерзод Шерматов, министр цифровых технологий Узбекистана:

"У нас очень много молодежи, а у белорусских компаний очень хороший опыт. Поэтому можно рассмотреть возможности синергии, чтобы белорусские компании, используя свой опыт и навыки, взращивали нашу молодежь вместе".

Третья задача, особенно актуальная для Беларуси в эту пятилетку, - туризм. Ни у Беларуси, ни у Узбекистана нет выхода к морю. Этот, казалось бы, туристический недостаток сегодня становится конкурентным преимуществом. Беларусь развивает медицинскую базу, а в Азии строятся всесезонные курорты. Прямой рейс - в наличии.

Кизлархон Бегматова, пресс-секретарь Uzbekistan Airways:

"Этот рейс очень популярен и очень устойчив, потому что летает деловой бизнес-контингент, туристы, студенты".

Все тревел-направления стороны обсудят уже в ноябре на двустороннем туристическом форуме в Ташкенте.