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Промышленность, IT и туризм: в каких сферах Беларусь и Узбекистан обсуждают совместные проекты
Беларусь и Узбекистан намерены в ближайшие годы взять планку товарооборота в 2 млрд долларов. Ставка на рост взаимных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
Столица Узбекистана в эти дни является центром притяжения бизнесменов, финансистов и экономистов не только из Центральной Азии, но и со всего мира. Беларусь не упустила возможность поучаствовать в глобальном событии, тем более что страну там хорошо знают.
Для Беларуси Узбекистан - стратегически абсолютно понятный и надежный партнер. С таким партнером не хочется останавливаться на достигнутом. Друзьям и коллегам страна предлагает три основных направления. Первое - индустриальное партнерство.
"Будущее за масштабной промышленной кооперацией и формированием сквозных производственных цепочек. Белорусская сторона готова инвестировать в совместные индустриальные проекты, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание современных рабочих мест. Это принципиально иной уровень доверия и экономической безопасности", - отметил Александр Турчин.
Совместных предприятий в ближайшее время точно станет больше. В Узбекистане сейчас строится кабельный завод и комплекс по производству мясной продукции. Также продолжается сборка тракторов. Знают тут всю линейку техники. Страна - настоящая кладезь полезных ископаемых, без БЕЛАЗов тут никуда.
"Более 100-150 самосвалов БЕЛАЗ используются в наших карьерах", - рассказал директор по закупкам Навоийского горно-металлургического комбината Маруфжон Амонов.
Даже проверенные бренды не могут развиваться без новых технологий. Цифровизация всех сфер жизни - задача одинаково актуальная и для Беларуси, и для Узбекистана. Это второе направление, которое страна предлагает. ПВТ и Ташкентский IT-парк - это трендовая коллаборация.
Шерзод Шерматов, министр цифровых технологий Узбекистана:
"У нас очень много молодежи, а у белорусских компаний очень хороший опыт. Поэтому можно рассмотреть возможности синергии, чтобы белорусские компании, используя свой опыт и навыки, взращивали нашу молодежь вместе".
Третья задача, особенно актуальная для Беларуси в эту пятилетку, - туризм. Ни у Беларуси, ни у Узбекистана нет выхода к морю. Этот, казалось бы, туристический недостаток сегодня становится конкурентным преимуществом. Беларусь развивает медицинскую базу, а в Азии строятся всесезонные курорты. Прямой рейс - в наличии.
Кизлархон Бегматова, пресс-секретарь Uzbekistan Airways:
"Этот рейс очень популярен и очень устойчив, потому что летает деловой бизнес-контингент, туристы, студенты".
Все тревел-направления стороны обсудят уже в ноябре на двустороннем туристическом форуме в Ташкенте.
Летом предстоит не только отдыхать, но еще и работать. В июле Минск примет Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Повестка еще верстается, но уже понятно, что она будет очень насыщенной. Результаты оценим в конкретных цифрах.