Рассказываем, какие доплаты и пособия выросли в Беларуси с 1 августа

Начало месяца всегда приносит белорусам что-то новое. Август встречаем хорошими новостями. Выросли многие доплаты, пособия, а еще стартует выплата материальной помощи к школе.

Вырос бюджет прожиточного минимума. Его новое значение в среднем на душу населения - 487 рублей 72 копейки. Это на 5,4 % или 25 рублей выше, чем норматив, который действовал до этого.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки, а также отдельные социальные выплаты. Например, выросли пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14 БПМ.

Выросли и пособия по уход за ребенку до 3 лет, причем более чем на 8 %. На первого ребенка почти 932 рубля, на второго и последующих 1065, на ребенка-инвалида 1198 рублей. Такие размеры пособий будут действовать по 31 января 2026 года. Также в Беларуси стартует выплата матпомощи к школе. Что важно, обязательно на базовые счета.

"Размер выплаты составляет 146 рублей на каждого ребенка-школьника. Материальная помощь предоставляется многодетным семьям независимо от дохода в семье, занятости родителей. По оперативным данным, такой вид помощи планируется оказать почти 116 тыс. многодетных семей", - рассказала начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Белаш.

18 августа вступят в силу новшества в государственном социальном страховании. Есть новации для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, определен порядок начисления взносов в ФСЗН в случае, если выявлен факт выплаты зарплаты "в конвертах".