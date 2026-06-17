Развитие сотрудничества Беларуси и КНР обсудили на третьем заседании Комитета высокого уровня

О развитии сотрудничества Беларуси и Китая говорили 17 июня в Совете Республики на третьем заседании Комитета высокого уровня.

В центре внимания находятся торгово-экономические отношения, инвестиционное, межрегиональное, молодежное сотрудничество, а также взаимная поддержка в международных организациях. Белорусская сторона предложила расширить повестку будущих встреч комитета. В приоритете для совместной работы - защита традиционных семейных ценностей, укрепление инструментов регионального сотрудничества и формирование новой, справедливой архитектуры евразийской безопасности.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы как Палата территориального представительства особое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству - это инициатива, которую продвигает Совет Республики уже на протяжении нескольких лет. Буквально через несколько недель (1-2 июля 2026 года) состоится первый в истории государств двусторонних отношений Форум регионов в провинции Ганьсу, который, как ожидаем, принесет дополнительный экономический эффект и эффект в развитии и углублении социально-гуманитарной сферы сотрудничества".