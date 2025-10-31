3.70 BYN
Рост БПМ, доплат и пособий - с 1 ноября белорусов ожидают изменения
Традиционно с 1 ноября белорусов ожидают экономические нововведения.
Повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Новый показатель - чуть более 490 рублей. С начала года БПМ увеличился более чем на 12 %.
Выросли и возрастные доплаты к пенсиям. Гражданам от 75 до 79 лет доплатят чуть более 90 рублей, а для людей старше 80 - почти 185 рублей.
Увеличились и пособия для семей с детьми. При рождении первого ребенка родителям положено 10 бюджетов прожиточного минимума, а второго и последующих - 14.
С 1 ноября в городских маршрутках доступна оплата проезда банковской картой, а также по QR-коду. Сохранится расчет и наличными. Напомним, до 17 ноября необходимо уплатить имущественные налоги за недвижимость, транспорт и землю, это можно сделать единым платежом.
День Октябрьской революции в этом году приходится на пятницу - 7 ноября. Эта дата признана официальным выходным. Поэтому белорусов ждут трехдневные каникулы: с 7 по 9 ноября. Следующие большие выходные в этом году у нас в декабре.