Рост БПМ, доплат и пособий - с 1 ноября белорусов ожидают изменения

Традиционно с 1 ноября белорусов ожидают экономические нововведения.

Повышается размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Новый показатель - чуть более 490 рублей. С начала года БПМ увеличился более чем на 12 %.

Выросли и возрастные доплаты к пенсиям. Гражданам от 75 до 79 лет доплатят чуть более 90 рублей, а для людей старше 80 - почти 185 рублей.

Увеличились и пособия для семей с детьми. При рождении первого ребенка родителям положено 10 бюджетов прожиточного минимума, а второго и последующих - 14.

С 1 ноября в городских маршрутках доступна оплата проезда банковской картой, а также по QR-коду. Сохранится расчет и наличными. Напомним, до 17 ноября необходимо уплатить имущественные налоги за недвижимость, транспорт и землю, это можно сделать единым платежом.