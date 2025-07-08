Рыженков и Лавров обсудили дальнейшую координацию работы в ООН, БРИКС, ШОС

Дипломаты обсудили график предстоящих контактов, актуальные вопросы внешнеполитического взаимодействия, а также дальнейшую координацию работы внешнеполитических ведомств в ООН, БРИКС, ШОС и на других многосторонних площадках.

Визит главы МИД Беларуси в Бразилию продолжается. В своем выступлении перед главами государств и правительств на расширенной сессии саммита "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" Максим Рыженков особо подчеркнул неправомерность и опасность экономических санкций и односторонних принудительных мер, вводимых отдельными государствами в условиях, когда жизни и здоровью населения угрожают эпидемии, климатические изменения и иные негативные трансграничные и глобальные факторы.