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Рютте: НАТО нуждается в пополнении арсеналов

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке.

"Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом", - сказал Рютте.

По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

НАТО