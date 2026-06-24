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Рютте: НАТО нуждается в пополнении арсеналов
Автор:Редакция news.by
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке.
"Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом", - сказал Рютте.
По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.