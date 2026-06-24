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В США построят два полигона для имитации войны в Украине
Автор:Редакция news.by
Американская армия планирует организовать как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта в Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы.
На них планируется полностью воспроизвести среду активного противодействия, в которой производители беспилотников и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать. Также планируется создание глобального полигона за пределами США для проведения испытаний с использованием гиперзвуковых технологий.