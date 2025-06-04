С начала 2025 года "Великий камень" пополнился 11 резидентами

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С начала 2025 года индустриальный парк "Великий камень" пополнился 11 резидентами. Об этом рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в эфире "Первого информационного".

В 2024 году в ряды парка было принято 30 резидентов, отметил глава администрации. "Динамика хорошая, и она в этом году поддерживается на хорошем уровне. 11 резидентов в этом году мы приняли. Расширяем и географию присутствия - у нас появился турецкий инвестор в области медицинских изделий. Вообще, медицина для нас становится одним из важных приоритетных направлений. Мы работаем, безусловно, и с Россией, и с Китаем. Одни из самых сейчас активных также белорусские инвесторы", - уточнил Ярошенко.

Также он подчеркнул, что китайский опыт парк передает прежде всего белорусским предприятиям. "То, что они поверили в этот проект, приходят сюда для реализации своих проектов, дорогого стоит. Мы ориентируемся на то, что к концу года у нас будет 170 резидентов. Мы должны такой цифры достичь. А вообще в среднесрочной перспективе к 2030 году эта цифра должна вырасти до 270. Надо ставить себе амбициозные задачи и стремиться их выполнить", - убежден Ярошенко.

К слову, в парке образовались несколько кластеров, например, самый многочисленный - в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). "Там наши китайские партнеры занимают достаточно большую долю. В области машиностроения также есть активное присутствие китайских партнеров. Двигатели, коробки передач, строительная техника - это все те компетенции, которые развиваются в Республике Беларусь, и это как раз то, что нам нужно, в том числе и для нашего машиностроения", - подчеркнул он.