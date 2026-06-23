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Санкции не помеха: Беларусь и Сербия подписали меморандумы о торговле и инвестициях
Беларусь в эти дни посещает делегация Сербии. 23 июня главное событие - 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Были обозначены перспективные векторы партнерства: робототехника, искусственный интеллект, электротранспорт. По итогам подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах стандартизации и инвестиций.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Сербии уже более 30 лет
Кроме того, именно это государство единственное в Европе, с кем у нас действуют безвизовые режимы и подписан договор о свободной торговле.
Помимо того, что Белград активно развивает сотрудничество по европейскому направлению, не забывает поддерживать стабильные контакты по восточному курсу с Беларусью и Россией.
Страны сегодня активно сотрудничают в таких сферах, как наука, медицина, культура. Межрегиональные связи установлены с каждой областью белорусской республики. На сербский рынок Беларусь экспортирует в первую очередь сельхозтовары, продукцию промышленных предприятий.
На сегодня цифры товарооборота между двумя странами не отражают действительность. Палки в колеса вставляют в санкции ЕС.
Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Существуют третьи страны, через которые поставляются товары как в Республику Беларусь, так и в Сербию. Поэтому нет препятствий для бизнеса, который хочет заработать, который имеет острые, хитрые и гибкие мозги. Значит, у нас есть биржевая торговля, которая открыта, поэтому для того, чтобы создать препятствия, недостаточно подписать одного документа. Мы эти препятствия с легкостью можем обойти. Да, это чуть-чуть долгий путь, это большая гибкость для нашего бизнес-сообщества, но вместе с тем нерешаемых вопросов нет".
Ненад Попович, министр правительства Сербии: "В нашем сотрудничестве наибольший потенциал несет сельское хозяйство, а также пищевая промышленность, которая развита и в Сербии, и в Беларуси, особенно, конечно, молочная промышленность. На нашем рынке большим спросом пользуются ваши молочные продукты. Они действительно должны найти место в каждом нашем магазине. С другой стороны, чем мы выгодны Беларуси и, в частности, сельскому хозяйству? Наши семена востребованы у вас. Хотели бы выделить такие секторы экономики, как машиностроение и электротехника".
Обсудили участие Беларуси в международной выставке "ЭКСПО-2027", которая пройдет в Белграде. Это международная площадка, где страны-участницы показывают весь потенциал технологий в науке, культуре, также демонстрируют архитектурные достижения.