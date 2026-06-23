Санкции не помеха: Беларусь и Сербия подписали меморандумы о торговле и инвестициях

Беларусь в эти дни посещает делегация Сербии. 23 июня главное событие - 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Были обозначены перспективные векторы партнерства: робототехника, искусственный интеллект, электротранспорт. По итогам подписаны меморандумы о взаимопонимании в сферах стандартизации и инвестиций.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Сербии уже более 30 лет

Кроме того, именно это государство единственное в Европе, с кем у нас действуют безвизовые режимы и подписан договор о свободной торговле.

Помимо того, что Белград активно развивает сотрудничество по европейскому направлению, не забывает поддерживать стабильные контакты по восточному курсу с Беларусью и Россией.

Страны сегодня активно сотрудничают в таких сферах, как наука, медицина, культура. Межрегиональные связи установлены с каждой областью белорусской республики. На сербский рынок Беларусь экспортирует в первую очередь сельхозтовары, продукцию промышленных предприятий.

На сегодня цифры товарооборота между двумя странами не отражают действительность. Палки в колеса вставляют в санкции ЕС.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ac8737c-3ae0-48da-9781-c16f4142231c/conversions/8cd56686-8e7a-4b7b-b265-0bfa8588a9d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ac8737c-3ae0-48da-9781-c16f4142231c/conversions/8cd56686-8e7a-4b7b-b265-0bfa8588a9d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ac8737c-3ae0-48da-9781-c16f4142231c/conversions/8cd56686-8e7a-4b7b-b265-0bfa8588a9d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ac8737c-3ae0-48da-9781-c16f4142231c/conversions/8cd56686-8e7a-4b7b-b265-0bfa8588a9d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Существуют третьи страны, через которые поставляются товары как в Республику Беларусь, так и в Сербию. Поэтому нет препятствий для бизнеса, который хочет заработать, который имеет острые, хитрые и гибкие мозги. Значит, у нас есть биржевая торговля, которая открыта, поэтому для того, чтобы создать препятствия, недостаточно подписать одного документа. Мы эти препятствия с легкостью можем обойти. Да, это чуть-чуть долгий путь, это большая гибкость для нашего бизнес-сообщества, но вместе с тем нерешаемых вопросов нет".

Ненад Попович, министр правительства Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4be98591-2680-40fe-80e1-15d27a2dca12/conversions/30ae48b5-29d2-47cc-866c-a9fb8d673892-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4be98591-2680-40fe-80e1-15d27a2dca12/conversions/30ae48b5-29d2-47cc-866c-a9fb8d673892-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4be98591-2680-40fe-80e1-15d27a2dca12/conversions/30ae48b5-29d2-47cc-866c-a9fb8d673892-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4be98591-2680-40fe-80e1-15d27a2dca12/conversions/30ae48b5-29d2-47cc-866c-a9fb8d673892-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ненад Попович, министр правительства Сербии: "В нашем сотрудничестве наибольший потенциал несет сельское хозяйство, а также пищевая промышленность, которая развита и в Сербии, и в Беларуси, особенно, конечно, молочная промышленность. На нашем рынке большим спросом пользуются ваши молочные продукты. Они действительно должны найти место в каждом нашем магазине. С другой стороны, чем мы выгодны Беларуси и, в частности, сельскому хозяйству? Наши семена востребованы у вас. Хотели бы выделить такие секторы экономики, как машиностроение и электротехника".